La Fondation Entreprendre aide les + 45 ans à se lancer

Selon les résultats du rapport 2016 du Global Entrepreneurship Monitor, "la proportion d'entrepreneurs chez les adultes de 50 à 64 ans (18 %) est plus élevée que chez les jeunes de 18 à 29 ans (11 %)". Ces résultats vont à l'encontre des stéréotypes véhiculés autour de l'entrepreneuriat et très peu de dispositifs d'accompagnement sont dédiés aux plus de 45 ans. Dans ce contexte, La Fondation Entreprendre, avec le soutien de HSBC, lance un dispositif pilote d'accompagnement pour les Franciliens de plus de 45 ans.

