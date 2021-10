La Fondation Arsène dévoile les lauréats du Prix 2020 de l'entrepreneur social et solidaire

La Fondation Arsène, créée en 2017 par le cabinet d'avocats d'affaires spécialisé en fiscalité Arsène et sous l'égide de la Fondation de France, a récemment annoncé, en partenariat avec l'association Nos Quartiers ont des Talents (NQT), les lauréats de la deuxième édition du prix de l'entrepreneur social et solidaire. Les trois porteurs de projet se partageront une dotation de 10 000 euros, 6 000 euros pour le projet Jexplore (1er Prix), 3 000 euros pour le projet Mentor Goal (2e Prix) et 1 000 euros pour 1clic1prof (3e Prix), et bénéficieront d'un accompagnement personnalisé assuré par des avocats collaborateurs du cabinet Arsène.

Aider les jeunes en difficulté

La Fondation Arsène s'engage dans des projets d'intérêt général pour l'enfance et la jeunesse en difficulté, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'insertion professionnelle ou de la création d'entreprise. Chaque année, elle apporte son soutien à une dizaine d'initiatives en faveur des enfants ou des jeunes en difficulté, essentiellement en Ile-de France. C'est pour cela qu'elle a tenu, en dépit de la crise sanitaire actuelle, à organiser la deuxième édition du prix de l'entrepreneur social et solidaire, qui vise à soutenir trois projets de l'économie sociale et solidaire, portés par des entrepreneurs éloignés de l'emploi. Le Prix récompense tant le caractère innovant du projet que la possibilité de peser sensiblement dans son financement. En 2020, la Fondation a déployé à nouveau 120 000 euros, dans le cadre de ses actions. En complément des soutiens financiers apportés, l'équipe du cabinet Arsene intervient pro bono auprès des associations soutenues : mise à disposition de moyens, mécénat de compétences, conseil et coaching de jeunes, développement de réseaux, etc.

« Nous sommes heureux d'avoir pu organiser la deuxième édition des Prix, d'autant plus que dans le contexte actuel, il est essentiel de continuer à soutenir l'entrepreneuriat et l'économie solidaire. Comme l'année dernière, les phases de coaching et de sélection nous ont permis de découvrir de nombreux talents engagés et de donner encore une fois du sens aux actions de notre Fondation. », a déclaré Frédéric Donnedieu de Vabres, président de la Fondation Arsene. « Le Prix remporté l'année dernière m'a apporté deux choses : une forme de maturité, car j'ai été challengé sur mon projet tout au long de ma participation, et des retours d'expérience formulés par des experts. Au-delà du Prix et de la dotation, la période de coaching et d'accompagnement individuel a été très bénéfique pour avancer dans mon projet et le rendre davantage concret », a ajouté Hocine Youbi, lauréat 2019 pour Les Grimpeurs, première plate-forme encourageant les jeunes à poursuivre leurs études et leurs projets de formation grâce à la démocratisation de l'accès à l'information et à leur financement.

La Fondation Arsene continuera également son accompagnement des lauréats, notamment via des heures de coaching et de mécénat de compétences.

Sélection des lauréats

Une douzaine de projets, sourcés par l'association NQT, ont été présentés à la Fondation Arsène avant le 1er septembre 2020. Du 1er septembre au 16 octobre 2020, les porteurs de projet ont été coachés individuellement par les collaborateurs du cabinet Arsene engagés dans la Fondation et ont ensuite présenté leur projet au jury, composé de membres de la Fondation, d'entrepreneurs et de professionnels du monde de l'économie sociale et solidaire, qui en a sélectionné 3 début novembre. Il s'agit de Jexplore, 1clic1prof et Mentor Goal.

En détail, le jury était composé de Julia Bijaoui, CEO et fondatrice de Frichti, Laura Latgé, COO et fondatrice de Né à, Linda Sagodira, directrice du Réseau de NQT Association, Virginie Leprizé, avocat manager chez Arsene, Christophe Divi, directeur ESS pour les JO de 2024 et de François Lugand, avocat associé chez Arsène.

Lors de la soirée de remise des prix, organisée virtuellement le 26 novembre dernier, les 3 finalistes ont présenté leur projet devant le jury, afin de se partager une dotation totale de 10 000 euros.

Présentation des lauréats

Le premier laurét du Prix de l'entrepreneur social et solidaire 2020 est Guennadiy Pak, qui remporte le 1e Prix (6 000€), pour son projet Jexplore, une solution d'orientation en réalité virtuelle visant à résoudre l'inégalité d'accès à l'information des jeunes. La plateforme de formation à distance accompagne les jeunes dans la découverte du monde professionnel en amenant l'entreprise à l'école grâce à des expériences en réalité virtuelle. La rencontre avec un nouveau milieu, via l'immersion, engage le jeune, l'aide à se projeter et à faire émerger de nouvelles vocations. En créant un souvenir mêlant sensations et émotions, la solution permet aux jeunes élèves de se projeter dans le monde de l'entreprise.

Mansour Nadao remporte le 2e Prix (3 000€), pour son projet Mentor Goal qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans la réussite de l'insertion professionnelle de leurs étudiants en alternance. Mentor Goal est une startup dont la priorité est l'employabilité des jeunes en recherche d'alternance. Grâce à sa plateforme, d'une part elle aide les jeunes à se valoriser et se préparer à la rencontre avec des recruteurs. D'autre part, elle collabore avec les établissements de formation pour qu'ils puissent accompagner aux mieux leurs étudiants vers l'entreprise qui leur correspond.

Enfin, Moriba Soukouna remporte le 3e Prix (1 000€), pour son projet 1clic1prof, une plateforme pensée pour réduire les inégalités scolaires dans les quartiers populaires. 1clic1prof.com propose un suivi extra-scolaire individualisé avec des professeurs particuliers pouvant intervenir à domicile, sur un espace de travail, dans un parc ou dans un café. Dès la première séance, 1clic1prof organise une réunion quadripartite avec les parents, l'élève, le professeur et l'équipe pédagogique de la plateforme (conseiller socio-éducatif ou/et conseiller socio-économique) afin de diagnostiquer les besoins de l'élève et de préparer le suivi avec le professeur.