La Foire de Paris a 110 ans

La première Foire de Paris voit le jour le 17 mars 1904, dans le 3e arrondissement, sur le marché du Carreau du Temple. Elle navigue ensuite entre le Carreau du Temple, le Grand Palais, le Champ-de-Mars, le jardin des Tuileries et l’esplanade des Invalides, avant de prendre ses quartiers Porte de Versailles...

Depuis la Foire de Paris ne cesse de surprendre avec ses innovations et ses curiosités. Ponctuée de moments festifs inattendus et de rendez-vous incontournables, la Foire de Paris est l'occasion de dénicher, tester, comparer, sur un seul lieu, tous les produits et services qui réveillent votre quotidien. L'espace Design propose sur 1 500 m2 un mobilier contemporain signé par des designers qui vont introduire leurs inspirations d’aujourd’hui et de demain pour une maison unique et actuelle. Pour ravir les passionnés comme les novices en quête de modernité une boutique design est présente dans cet espace.

Une exposition organisée par Intramuros avec Chantal Hamaide en commissaire d’exposition, « Chaises en jeu » présente une sélection d’assises, mobilier de référence dans l’histoire du design, réunies deux par deux par matériaux et mises en confrontation dans le temps. Elle raconte l’évolution des matériaux, des techniques, des formes et montre la pérennité du design. Se son côté, en l'espace seconde vie associe décoration, mode, accessoires et art... Foire de Paris propose toutes les astuces pour un mode de vie durable et responsable. A découvrir également l’espace coquin dédié aux plaisirs du couple.