La FNAIM signe une convention avec la Gendarmerie

Depuis la création de la Chaine de la sécurité immobilière en 1999, les 2 200 cabinets de la FNAIM du Grand Paris jouent un rôle de premier plan en matière de sécurité dans leur domaine d’activité. Ce rôle est aujourd’hui élargi aux zones rurales grâce à la signature d’une convention par le général Bruno Carmichael, commandant la Région de Gendarmerie d’Ile-de-France. Elle complète les précédentes conventions signées avec la Préfecture de Police en 2009 et la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris en 2013.

Répondant à un enjeu de délinquance rurale, ce partenariat s’inscrit dans la logique du plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée présenté en septembre 2013 par le ministre de l’Intérieur. Il rappelle l’urgence de la situation et d’y apporter des réponses adaptées et coordonnées. Depuis plus de cinq ans, le nombre de cambriolages progressent constamment, cambriolages qui sont responsables du tiers de l’augmentation du sentiment d’insécurité sur la même période.

Gilles Ricour de Bourgies, président de la FNAIM du Grand Paris, précise que « Les conseils syndicaux, syndics et employés d’immeubles sont de plus en plus impliqués dans la sécurité des immeubles qu’ils gèrent. Par exemple, les gardiens peuvent détenir des bâtons de défense de type tonfa et d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes depuis 2011. De manière concertée, les parties communes peuvent désormais être ouvertes aux forces de police à tout moment. Ces initiatives sont accompagnées de campagnes de sensibilisation, la plus récente consistant en la diffusion d’une plaquette auprès des syndics de copropriété FNAIM, ainsi qu’aux présidents des conseils syndicaux et des concierges. »

Le lien entre logement et sécurité est très sensible. Le coût de l’insécurité a un impact fort sur celui du logement. En termes strictement financiers, l’Institut pour la justice l’estime en 2010 à 115 milliards d’euros, soit 5,6 % du PIB. Mais au-delà, elle compromet largement l’attractivité d’un territoire, impacte le lien social, le bien être et la qualité de la vie des citoyens.