La FNAIM salue les travaux du Conseil

Le président de la FNAIM « s’intéresse fortement au logement des jeunes et revendique des solutions fortes et rapides. Les tristes illustrations de la presse relevées dernièrement (location par des particuliers de surface de 1,56 m² à Paris pour 330 euros par mois et l’expulsion d’une jeune mère de famille d’un logement de 4,5 m² loués 200 euros par mois) nous montrent à quel point il est urgent de contrôler les conditions de décence, de confort et de prix dans les locations consenties. C’est pourquoi, la FNAIM ne peut qu’approuver et encourager certaines préconisations du CESE qu’elle revendique depuis longtemps telles que la rénovation du parc existant, la nécessité de donner un cadre juridique claire à la colocation, le renforcement des contrôles, enfin l’abrogation du texte permettant l’existence des vendeurs de listes et de leurs pratiques. »