La FNAIM Paris-Ile-de-France et EDF s'associent pour la rénovation thermique

Ce dispositif prévoit notamment le lancement de la « plateforme Economie d’énergie » qui doit permettre aux syndics et à leur gestionnaire d’offrir un traitement personnalisé et en temps réel des projets de rénovation thermique. Aujourd’hui, les syndics et leur gestionnaire sont confrontés à un contexte règlementaire multiple et toujours plus complexe en matière d’économie d’énergie. La mission du gestionnaire de copropriété est d’autant plus délicate que la conduite d’un projet de rénovation énergétique, au même titre que les autres travaux, est basée sur le volontariat et soumis à l’approbation de la majorité absolue des copropriétaires.

Pourtant, l’enjeu est de taille. Bien souvent vieillissant et énergivore, l’immobilier francilien doit produire des efforts considérables dans le domaine du développement durable. Aujourd’hui, on estime que 990 000 logements privés en copropriété en Île-de-France sont en classe de consommation les plus énergivores soit E, F ou G de l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique (DPE). A l’horizon 2020, un des objectifs de l’Île-de-France, affiché dans le Schéma Régional Climat Air Energie, est de tripler le nombre actuel de rénovations de logements, pour rénover 125 000 logements par an.

Des mesures pour faciliter et inciter au passage à l’action

Un site intranet est mis à la disposition des syndics adhérents de la FNAIM Paris Île-de-France. Il apporte :

- Proximité avec un accès permanent à l’information règlementaire et en donnant la possibilité de poser des questions

- Simplification du montage des dossiers grâce à la dématérialisation via la page internet dédiée.

- Fluidification du système grâce à ce portail internet interactif qui répondra « sur-mesure » aux demandes.

- Pédagogie et transparence.

EDF met à disposition des adhérents de la FNAIM Paris Île-de-France les offres et moyens de sa filiale bancaire Domofinance.