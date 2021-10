La FNAIM met en garde

Le ministre du Redressement productif a récemment déclaré vouloir « mettre à contribution le secteur de l’immobilier pour relancer la compétitivité, en baissant la charge des entreprises ». Il lui rappelle que le secteur de l’immobilier, agences immobilières et administrateurs de biens, regroupe déjà à lui seul 30 000 entreprises et représente plus de 200 000 emplois, sans compter les emplois induits. Une fiscalité supplémentaire sur ce secteur engendrerait irrémédiablement une baisse importante de l’activité avec une incidence immédiate sur l’emploi.