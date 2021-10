La FNAGP de Nogent-sur-Marne labellisée “Patrimoine d'intérêt régional"

La FNAGP administre un grand domaine à Nogent-sur-Marne, légué par la famille Smith à l'État pour soutenir la cause des artistes.

Dans un parc arboré de 10 hectares, le site se compose de deux hôtels particuliers édifiés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ils accueillent aujourd'hui une maison de retraite dédiée aux artistes, la Maison nationale des artistes, ainsi qu'un centre d'art, la Maison d'art Bernard Anthonioz.

Par ailleurs, la bibliothèque Smith-Lesouëf, achevée en 1917, ouvrira au public au printemps 2019. Enfin, un vignoble traditionnel, exploité par l'association “La Confrérie du petit vin blanc”, occupe une partie du parc.

L'ensemble unique administré par la FNAGP concentre aujourd'hui plusieurs générations d'artistes et propose une programmation culturelle riche et variée. Le domaine « est un lieu vivant de création, d'inspiration et de mémoire, qui allie création contemporaine, site arboré remarquable et patrimoine historique, artistique et traditionnel préservé ».