La FNA s'adresse à Emmanuel Macron sur l'impact de la Convention citoyenne du climat sur le secteur

Le 24 septembre dernier, la FNA, l'organisation professionnelle représentative par excellence des entrepreneurs artisans de l'automobile et de la mobilité, a dénoncé, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le « naufrage économique » qui attend les professionnels de ce secteur ainsi que les automobilistes suite à l'intégration, dans la loi de finances de 2021, des mesures inhérentes à ce secteur inscrites dans la Convention citoyenne du Climat (CCC).

La FNA dénonce les mesures draconiennes qui y sont prévues et qui auraient pour conséquences de freiner le pouvoir d'achat des Français et mettre à mal tout un secteur. Elle dénonce également « l'anachronisme et le déphasage » de telles dispositions, qui ne sont plus cohérentes au regard de la crise sanitaire, économique et sociale, que le pays traverse. Elle vise plus particulièrement, dans le secteur automobile, le plafonnement des indemnités kilométriques à trois chevaux fiscaux, la création d'un nouveau bonus/malus tenant compte du poids des véhicules, les conditions restrictives pour la prime à la conversion pour les véhicules d'occasion ou encore l'absence de toute mesure s'agissant de la gestion écologique du parc roulant.

Par cette lettre ouverte, la Fédération sollicite une concertation avec les différentes parties prenantes, en amont et en aval de la filière automobile, afin de parvenir à une position partagée, alliant enjeux climatiques et réalités sociales et économiques.