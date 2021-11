La fintech française en pleine expansion

Réalisé depuis cinq ans par France FinTech et ses partenaires, le panorama des fintechs françaises est aujourd’hui devenu une référence dans le secteur. La fintech représente l’ensemble des nouvelles technologies qui ont pour mission de faciliter et d’améliorer l’accessibilité et le fonctionnement aux activités financières. La France Fintech regroupe donc l’ensemble des entreprises françaises de ce domaine. France FinTech a récemment publié la sixième édition de son panorama des fintechs françaises, réalisé en partenariat avec la Bpifrance. Cette publication permet de découvrir l’ensemble des fintech recensées en 2021. Pour la première fois cette année, il devient dynamique grâce à l’expertise d’INVYO en data visualisation. Cette première étape ouvre la voie à une collaboration de long terme entre France FinTech et INVYO.

Le partenariat avec INVYO amené à durer

Existant depuis 2017, le partenariat entre la France Fintech et INVYO semble amené à durer. La collaboration entre les deux entités pour le panorama des fintechs françaises 2021 n’est que la première étape vers un travail commun plus global.

En tant qu’association représentative de l’écosystème fintech, France FinTech dispose de nombreuses data : « Le succès de cette première collaboration nous permet d’envisager de nouveaux projets pour France FinTech. Nous avons compilé un volume de data conséquent et nous aimerions offrir une meilleure visualisation de l’écosystème », explique Kristen Charvin.

« Comme France FinTech, beaucoup d’entreprises et organisations publiques ont en leur possession beaucoup de data, mais elles ne savent pas les “faire parler”. C’est tout l’intérêt de notre solution de datavisualisation qui transforme les data en informations lisibles. Nous nous réjouissons de cette collaboration qui débute avec France FinTech, pour illustrer le poids du secteur de façon encore plus dynamique. », complète Alexandre Velut, co-fondateur et CEO d’INVYO.

INVYO va prochainement collaborer avec plusieurs entreprises de la technologie financière française et leur partager ses compétences en expertise de datavisualisation. Au total, ce sont 735 entreprises de la fintech qui ont été étudiées par les équipes d’INVYO.

Il est désormais possible d’obtenir une vue dynamique de cet écosystème, basée sur les data de France FinTech, grâce à la collaboration de l’association professionnelle avec INVYO, spécialiste du traitement et analyse de la data. La plateforme permet d’avoir une vue globale des 735 fintechs répertoriées avec les chiffres clés, un système de filtres permettant d’affiner la recherche, ainsi que des informations complémentaires au survol de la souris…

La fintech française, 3eme écosystème européen

Le panorama de ces 735 entreprises de la technologie financière est à retrouver sur le site mapping.francefintech.org. L’ensemble de ces entreprises sont réparties en six domaines d’activité :

Financement (23 %)

Banque et placements (20 %)

Paiement (17 %)

Regtech (14 %)

Assurtech (13 %)

Services opérationnels (13 %)

La fintech française représente 735 entreprises et crée 26 878 emplois. En termes de levée de fonds, elle représente plus de deux milliards de fonds levés à la fin septembre 2021, contre 830 millions sur l’ensemble de l’année 2020. Ces chiffres confirment l’impression que le secteur de la fintech a le vent en poupe en France. Selon le panorama publié par INVYO, la fintech française représente même le troisième écosystème derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.