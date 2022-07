La FFT a lancé l’Urban Tennis Tour

C’est une tournée inédite, originale et destinée à tous qui va s’élancer dans toute la France, jusqu'au 20 juillet. L’Urban Tennis Tour, organisé par la fédération française de tennis (FFT) et Carrefour, a pour objectif de faire connaître cette sorte un peu particulière de tennis. Alors que le Tour de France promène son maillot jaune sur les routes nationales, l’Urban Tour fera lui escale -avec ses petites balles jaunes- à Mérignac pour la première étape, puis à Aix-en-Provence, Toulouse, Nice, et enfin Chambourcy, dans les Yvelines !

Carrefour et la Fédération française de tennis à la manœuvre

Dans ce contexte sportif, un mois après les Internationaux de France à Roland-Garros, l’enseigne Carrefour accueillera cette opération sur les parkings de ses hypermarchés dans les villes précitées. Lors de chaque étape, c’est un village de près de 600 m², entièrement habillé aux couleurs de l’événement, qui sera installé. Au programme, des activités en pagaille, des matches, avec au minimum cinq espaces de jeu. Chaque étape se fera sur le temps d’une journée, de 10 heures à 18 heures, et proposera des initiations à la discipline de manière gratuite.

L’Urban Tennis Tour a ainsi été créé pour tester cette forme de tennis… Jusqu’à disputer des matchs au format « battle », de 15h00 à 18h00. Ces animations seront encadrées par les équipes de la FFT. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de skateboard et de roller proposées par la Fédération Française de Roller et Skateboard, à l’aube des Jeux olympiques 2024 de Paris.

La promotion de l’Urban Tennis dans le viseur

À travers cette initiative, la fédération française de tennis souhaite promouvoir l'Urban Tennis, qui se révèle être une pratique libre, accessible à tous et se jouant partout. La FFT a ainsi l’ambition de développer cette discipline afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux de société tels que l'inclusion et la mixité ainsi qu'aux nouveaux modes de consommation (accessibilité, espace urbain) … Particulièrement ludique et accessible, l'Urban Tennis se joue sur un terrain de 6 mètres sur 12, avec des raquettes de 21 pouces et une balle en mousse. Une discipline qui offre également la possibilité de jouer avec le mobilier urbain. Les étapes de l’Urban Tennis Tour sont à retrouver sur le site de la FFT et de l’événement.