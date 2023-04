La Fête des métiers et de l’alternance revient

En partenariat avec la préfecture de la région Île-de-France, la Chambre de commerce et d’industrie IDF, le Conseil régional d’Île-de-France et Pôle emploi, le Mouvement des entreprises de France (Medef) organisera le mercredi 10, au stade Charlety, la Fête des métiers et de l’alternance. Destiné aux collégiens, lycéens et étudiants, cet événement se tiendra cette année encore, « parce que l’attractivité des métiers, l’orientation scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes sont des priorités ».

Promouvoir l’alternance et l’apprentissage

A travers ce salon, les acteurs régionaux du champ de l’orientation, de l’apprentissage, de la formation et de l’emploi se donnent pour mission de présenter les métiers et les secteurs qui recrutent, d’informer sur les filières, les formations et les débouchés pour mieux éclairer les démarches d’orientation. Ils s’engagent également à promouvoirl’alternance et l’apprentissage, et à déconstruire les représentations professionnelles, afin d’ouvrir les horizons du possible.

L’inscription est à effectuer en ligne sur www.fetedelalternance.com/