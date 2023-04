La fête des cerisiers revient au parc de Sceaux jusqu’au 8 mai

Chaque année, à l'arrivée du printemps, le parc de Sceaux se transforme en un véritable spectacle de couleurs et de senteurs, lorsque les cerisiers du Japon sont en fleurs. Pour les amoureux de la nature et de la culture nippone, cet événement n’est à ne surtout pas manquer. Du 1er avril au 8 mai, le parc de Sceaux propose aux visiteurs de célébrer le Hanami. Au pays du Soleil-Levant, cette festivité traditionnelle célèbre la floraison des cerisiers, qui ne dure que quelques jours. Le parc du Domaine de Sceaux concentre la plus belle floraison de la région d'Île-de-France : dans le bosquet nord, les 144 cerisiers du Japon se couvrent de doubles fleurs et enchantent les visiteurs avec leurs multiples nuances de blanc et de rose.

Week-end festif les 15 et 16 avril

Cette année, le programme d’animation aborde le thème du manga. Une exposition sur ce thème est prévue, du samedi 8 au dimanche 30 avril, au Château. À travers l’installation "Le manga. Un imaginaire français", le musée du Domaine de Sceaux et les éditions Nouvelle Hydre font découvrir au public quatre mangas français à travers le travail de leurs auteurs.

Un week-end festif est organisé les 15 et 16 avril. Lors de ce week-end, une visite des cerisiers est prévue chaque matin à 10h30 (départ devant l'exposition Hanami), avec un spécialiste du jardin. Des animations sont aussi prévues le dimanche 16 avril, de 14h à 18h. Une initiation au dessin manga avec Vivien Bimuala, mangaka au centre culturel Quartier Japon et la construction d’origami avec Harumi Crochu, du centre culturel Quartier Japon sont possibles. Toutes les activités sont gratuites.

Informations pratiques : Musée du Domaine départemental de Sceaux. 8, avenue Claude Perrault 92330 Sceaux. Informations et réservation : 01 41 87 29 71 ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr