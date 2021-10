Cette journée de promotion des filières de formation par alternance est créée dans le but d’informer et convaincre les entreprises des opportunités offertes par les contrats de formation par alternance. Elle permet aux jeunes de 16 à 25 ans d’être mieux informés dans leur recherche de formation et d’entreprises et de pouvoir rencontrer des professionnels dans un cadre plus adapté. Favoriser le recrutement des jeunes de 16 à 25 ans par la mise en relation des entreprises avec des candidats ciblés.

Pour le candidat, la Fête de l’Alternance permet de trouver un contrat en alternance et des informations sur les métiers. De son côté, l’entreprise peut recruter ses futurs collaborateurs. Pour l’organisme de formation, enfin, c'est l'occasion de promouvoir ses filières auprès des jeunes et des dirigeants d’entreprise.

Dans le village PME/PMI, le Medef Ile-de-France propose les offres d’emploi en alternance de ses adhérents. Cette journée s’achèvera par un grand concert gratuit entièrement piloté par Virgin Radio, qui présentera de 18h à 21h un plateau d’artistes exceptionnels.