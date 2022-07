La FDJ fait découvrir le Tour de France aux « oubliés du sport »

Le Tour de France pour tous, c’est ainsi qu’on pourrait résumer l’action engagée de la fondation de la FDJ, représentée sur la course par la formation Groupama-FDJ et son duo David Gaudu-Thibaut Pinot aux avant-postes. Sur le rendez-vous phare de l’année cycliste, l’entité est associée depuis 2008 au Secours populaire français afin de faire découvrir à près de mille jeunes le monde du vélo pendant une journée.

Depuis 15 ans, 14 000 jeunes ont découvert le Tour

Cette journée de découverte se fait sur dix étapes du Tour, et elle s’accompagne par ailleurs de celle de la pratique du BMX, sport olympique actuellement en plein développement. En 15 ans, plus de quatorze mille enfants âgés de huit à douze ans ont pu vivre cette expérience sportive et éducative grâce au Secours populaire français, et au soutien de la fondation FDJ et d’Amaury Sport Organisation (ASO).

Ce dimanche 24 juillet, pour l’arrivée du maillot jaune et des autres coureurs à Paris, la FDJ a donc invité une centaine de bénéficiaires du Secours populaire à assister à cette dernière étape. 80 jeunes ont été accueillis dans la tribune d’honneur, placée sur les Champs-Elysées, cadre idéal pour assister et profiter de la course, alors que les coureurs remontent l’avenue plusieurs fois. Ils pourront, avant le passage de la course, participer aux animations et aux ateliers éducatifs proposés par les bénévoles du Secours Populaire français, accompagnés de collaborateurs de la FDJ.

Le Tour de France Femmes à l’honneur

La centaine de personnes invitées a eu la chance de vivre cette étape du Tour, au fil d’un programme complet, toute la journée. Alors que la dernièreétape du Tour de France s’est élancée sur les coups de 16h de Paris La Défense Arena, avec une arrivée sur les Champs 115,6 kilomètres plus loin, rendez-vous était donc pris à la place des Ecoles, avenue des Champs-Elysées, pour la centaine d’enfants conviés. Ils ont pu profiter de cet événement phare du calendrier cycliste dès 13h, horaire d’ouverture de la tribune « Concorde ».

Également le moment des débuts des animations pour ces enfants. A 15h30, les spectateurs ont ainsi assisté au passage et à l’arrivée de la 1ere étape d’une autre course, le Tour de France Femmes, dont c’est la toute première édition ! De quoi démocratiser encore plus le cyclisme, et permettre aux invités de découvrir le monde du vélo de manière exhaustive. Sur les coups de 18h10, les gens conviés par la fondation FDJ et le Secours populaire ont vu passer les coureurs du Tour hommes, à l’occasion de leur premier passage.