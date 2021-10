La facture énergétique, sujet de préoccupation grandissant

Mais l'adoption de cette loi risque d'être contrariée dans le cas très probable d'un rejet du texte au Sénat, du fait de l'opposition des sénateurs communistes, alliés pour la circonstance aux centristes et à la droite. Or, le temps presse pour les plus précaires, fait valoir le Médiateur, qui espère pouvoir compter sur la bonne volonté des opérateurs en cas de besoin. "Si jamais il s'avérait que les dispositions législatives telles que voulues par le gouvernement ne puissent pas être mises en œuvre avant la période de grand froid pour des raisons de calendrier, il faudrait espérer que les opérateurs appliquent d'eux-mêmes une trêve hivernale des coupures de manière volontaire", avance M. Lechevin.