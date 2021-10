La Fabrique du métro : portes ouvertes le 21 septembre

Pour la première fois en 2018, le public a pu visiter cet espace exceptionnel de Saint-Ouen, qui sert à la prise de décision dans les processus de conception et de fabrication des 68 gares du projet du Grand Paris Express. C'est aussi un espace de travail pour toutes les personnes impliquées dans les démarches créatives et d'innovation.

Experts, ingénieurs et décideurs économiques, acteurs publics s'y croisent afin d'expérimenter et d'échanger sur la construction et l'aménagement des 68 gares du futur métro.

50 rue Ardoin, Parc des Docks

Bâtiment 563, travées E et F - Saint-Ouen