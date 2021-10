La Fabrique Défense revient dès septembre pour une 2e édition tournée vers l'Europe

Dans ce contexte, le ministère incite le maximum de partenaires à rejoindre l'aventure en proposant des projets en lien avec l'esprit « La Fabrique Défense ». Un événement dédié au grand public clôturera cette 2e édition du 18 au 22 janvier 2022 à la Villette.

Un concept unique et innovant

Initiée par le ministère des Armées en 2020, « La Fabrique Défense » est un concept unique et innovant. Unique parce que c'est le seul événement défense de cette ampleur à s'adresser à la jeunesse, innovant en ce qu'il rassemble tout « l'écosystème défense » (ministère des Armées, partenaires institutionnels, entreprises civiles et de la défense, think tanks, associations, etc.). Si son ambition est prioritairement de soutenir des événements au profit de la jeunesse en faisant découvrir la thématique de la défense européenne, « La Fabrique Défense » a aussi vocation à consolider le lien Armées-Nation ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le soutien à des initiatives portées par les acteurs publics et privés. Elle contribue ainsi à l'émergence d'une culture stratégique européenne commune.

De nouvelles ambitions pour 2021 et 2022

Cette deuxième édition confirmera l'ancrage territorial du concept « La Fabrique Défense » en multipliant les événements en région avec la participation des collectivités et des partenaires locaux. Forte de sa première édition, « La Fabrique Défense » organisera dès septembre prochain de nombreux événements en France et en Europe au profit des jeunes âgés de 15 à 30 ans. Cette nouvelle édition se clôturera par un événement « grand public » à La Grande Halle de la Villette à Paris du 18 au 22 janvier 2022. En proposant des activités toujours plus innovantes, immersives et participatives, cet événement s'inscrira comme un rendez-vous de référence.

L'Europe plus que jamais au cœur de cette 2e édition

« La Fabrique Défense » s'étendra au-delà des frontières nationales grâce à la multiplication d'événements à échelle européenne. Cette nouvelle édition se tiendra en effet sous la Présidence française de l'Union européenne (PFUE), dont elle sera un des événements phares. « La Fabrique Défense » s'attachera ainsi à illustrer ce que l'Europe de la Défense nous apporte et comment elle doit encore se renforcer, à l'occasion de différents événements associant un maximum de partenaires européens (think tanks, institutionnels, universités, entreprises etc.) et déclinera les thématiques européennes à l'occasion de conférences et activités (serious games, simulations etc.).

Le label : l'appel à projet du ministère des Armées

Dans le cadre de cette seconde édition, le ministère des Armées propose d'attribuer le label « La Fabrique Défense » aux projets des organismes publics et privés qui s'engagent à ses côtés dans l'aventure. Pour candidater, les projets doivent impérativement s'adresser aux jeunes et proposer des activités autour de la culture stratégique européenne, du lien Armées-Nations et de l'attractivité entre acteurs publics et privés du secteur de la défense. Les organismes sélectionnés pourront intégrer le réseau de partenaires et bénéficier du soutien du ministère des Armées.