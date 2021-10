La dynamique d'un modèle entrepreneurial collaboratif

Cyril Poméon Titulaire d'une licence ès sciences économiques et diplômé de l'EM Grenoble, il débute sa carrière au sein du groupe Sagem où il est en charge du développement commercial, puis du management de forces de vente. Il rejoint ensuite le laboratoire américain Bausch & Lomb en tant que directeur régional pour l'activité chirurgie en France. En 2007, il crée le cabinet de conseil en optimisation des coûts, Optimal Expense Consulting, avant de co-fonder Euklead en 2013. Outre ses fonctions de président, il y est en charge du Business Development et du management de projets.

Quels sont les nouveaux paradigmes du conseil en entreprise ?

Pour les sociétés de conseil, la crise de 2008 aura définitivement acté et renforcé des exigences clients d'un nouvel ordre. Il ne s'agit plus seulement pour les acteurs du conseil opérationnel d'analyser des situations, de poser des constats, de réaliser des diagnostics et d'identifier des solutions potentielles, mais aussi et surtout d'être désormais en mesure d'accompagner les dirigeants dans la mise en place opérationnelle des options choisies.

Une gageure dans un contexte où le changement, la remise en cause de l'existant, même s'ils sont vertueusement et unanimement proclamés comme nécessaires par toutes les parties prenantes, nourrissent souvent en interne de profondes angoisses.

Quelle est votre valeur ajoutée en tant que conseil d'entreprises ?

La réponse d'Euklead est avant tout celle d'une organisation originale, pensée et organisée autour de constats simples : chaque expert Euklead est un dirigeant qui connaît les problématiques des autres dirigeants, compte tenu de son expérience et des solutions qu'il a mises en place. Chacun justifie de nombreuses années d'expérience en tant que directeur d'entreprise, contrôleur de gestion, directeur des services et achats, manager de projets. Nous proposons également les audits et analyses d'experts sur tous les achats hors production, notamment en gestion de flotte automobile, supply chain, transport, environnement et énergie, télécommunication, assurance, emballages et déchets.

Nous apportons au dirigeant une valeur ajoutée suffisamment significative, afin qu'elle lui permette de déployer des solutions nouvelles tout en faisant adhérer et grandir ses équipes.

Nous ne sommes rémunérés qu'au résultat pour assurer transparence et pragmatisme dans la réalisation de nos missions. En substance, chez Euklead nous avons un ADN d'entrepreneurs stimulés par un mode de fonctionnement agile, ambitieux et apprenant.

Comment se porte Euklead ?

Entre 2012 et 2015, Euklead a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,8 millions d'euros à 3,8 millions d'euros, soit plus de 35 % d'évolution, et le nombre de ses associés passer de 22 à 25. Intégrant par ailleurs, au-delà de son métier originel - l'optimisation des frais généraux - de nouvelles compétences comme la recherche de subventions. Avec une volonté affichée : celle de continuer à recruter de nouveaux associés « entrepreneurs » sur le territoire français.