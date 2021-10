La Directrice générale de Verrecchia sur le podium du classement Choiseul Ville de demain

Chaque année, l'Institut Choiseul publie les résultats de son classement qui recense les jeunes dirigeants français de moins de 40 ans les plus impliqués dans la réflexion sur la construction de l'urbanité du futur, et ce dans cinq catégories : Promotion et construction, Aménageurs, Architectes, Urbanistes et acteurs publics, Investisseurs et Conseil et Smart City).

Dans le classement 2020, publiée le 16 septembre dernier, du Choiseul Ville de demain, Sophie Meynet, Directrice générale de Verrecchia, est présente sur le podium, à la 3e place, dans la catégorie des promoteurs et constructeurs. Une consécration pour cette experte au parcours professionnel riche dans le secteur de l'immobilier la reconnaissance de l'implication de longue date de Verrecchia pour une construction écoresponsable, ancrée dans l'économie des territoires.

Développement immobilier et construction durable

Sophie Meynet est forte d'une quinzaine d'années d'expertise dans le développement immobilier et la construction durable.

« Figurer depuis maintenant 3 ans dans ce classement, qui fait référence pour la profession, est évidemment une fierté personnelle. En rejoignant Verrecchia, j'ai pris le parti de m'éloigner de la sphère des leaders nationaux de la promotion immobilière pour rejoindre une entreprise caractérisée par la passion des équipes pour un produit d'exception, la pierre de taille, et une volonté de proposer une réponse aux défis d'une construction à la fois plus écoresponsable et plus en phase avec les attentes des résidents d'aujourd'hui et de demain », explique Sophie Meynet.

« A mon sens, c'est cet engagement au sein d'un groupe mettant depuis toujours l'humain et l'excellence environnementale au cœur de tous ses projets qu'a tenu à distinguer l'Institut Choiseul. ».

Diplômée de l'Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de l'Industrie et de l'Université Paris Dauphine (Master en finances et management de l'immobilier), Sophie Meynet a débuté sa carrière chez SODEARIF (devenue Linkcity Ile-de-France en 2016), y occupant différents postes jusqu'à en devenir Directrice territoriale 92/94 puis Directrice régionale Petite Couronne 92/94/93 (dans le cadre d'opérations multi-produits complexes à dominante résidentielle).

Allier excellence immobilière et performance environnementale

En dehors de l'Ile-de-France, le groupe, comptant plus de 70 collaborateurs, est implanté depuis septembre 2019 à Bordeaux et à Nice, sous les bannières Verrecchia Atlantique et Verrecchia Méditerranée. « Alors que Verrecchia fête cette année ses 30 ans, nous venons de lancer cet été la commercialisation de nos 2 premiers programmes sur la Côte d'Azur. En cette rentrée, nous démontrons la solidité de nos fondamentaux en débutant la commercialisation de 3 nouvelles résidences en Ile-de-France, à Bondy et à Chelles et une livraison au Perreux-sur-Marne. Si le contexte économique et sanitaire actuel appelle chacun à la prudence, nous avons fait en sorte de mettre à profit cette période pour mettre en place de nouveaux outils pour permettre aux acquéreurs potentiels de découvrir notre savoir-faire, nos produits et l'expertise de nos équipes. La plateforme commerciale en ligne de Verrecchia, qui permet à nos acquéreurs d'obtenir, rapidement et de manière dématérialisée, tous les renseignements concernant l'un de nos biens disponibles, recueille d'excellents retours et en est le meilleur exemple ».

Avec près de 1 000 logements livrés par an, Verrecchia ambitionne de continuer d'affiner son expertise en matière de mise en œuvre de la pierre de taille, qui a un véritable rôle à jouer dans le besoin pressant de trouver des alternatives au béton et qui assure un confort maximal en été comme en hiver, avec un bilan carbone permettant de réduire fortement l'empreinte environnementale des chantiers. En effet, pour la construction d'éléments de façade, la pierre de taille permet de réduire de 60 % la production de CO2 par rapport au béton et, sur un cycle de vie du bâtiment de 50 ans, induit des émissions de 35 % inférieures à celles du béton.

« Pour répondre au mieux aux attentes de nos acquéreurs, nous nous attachons à cultiver les éléments forts de notre identité : l'excellence architecturale, mais aussi et surtout écologique, en sourçant systématiquement la pierre de taille sur des carrières situées à proximité des chantiers, en région parisienne comme sur la Côte d'Azur ou en Gironde. », précise Sophie Meynet.

« Nous sommes très fiers du niveau d'expertise atteint par l'ensemble de nos collaborateurs. Nous sommes convaincus que ce sont ces valeurs partagées par nos salariés qui nous permettent, aujourd'hui, d'être ainsi pleinement reconnus comme bâtisseurs de la ville de demain, mais aussi du monde d'après ».