La Direction régionale de Fidal Paris renforce son pôle Restructuring

L'épidémie de Covid 19 a particulièrement fragilisé les entreprises tous secteurs confondus, y compris celles qui ont pu bénéficier d'aides, de prêts garantis par l'Etat ou encore de la suspension de leurs échéances fiscales et sociales.

Si, contrairement à certaines prévisions alarmistes, il a été observé que le nombre de défaillances d'entreprises sur un an avait baissé de 30,5 % en septembre 2020, ce constat révèle en réalité une « neutralisation temporaire » d'inévitables futures déclarations de cessation des paiements.

En effet, cette forte baisse a d'abord pu s'expliquer par le confinement qui avait affecté le fonctionnement des juridictions commerciales, puis ensuite par les modifications législatives qui ont accordé aux entreprises un délai supplémentaire pour procéder à la déclaration de leur état de cessation des paiements, et enfin et surtout, par toutes les aides publiques qui ont permis, parfois artificiellement, de maintenir de nombreuses sociétés in bonis.

Cependant, lorsque les mesures de soutien aux entreprises seront levées ou allégées, et que deviendront exigibles les prêts venant à échéance et les dettes fiscales et sociales courantes et arriérées, l'équilibre économique qui avait été trouvé de manière précaire sera rompu, et de nombreuses entreprises se trouveront immanquablement conduites à déclarer leur état cessation des paiements.

Afin d'anticiper et répondre aux demandes des entreprises, de leurs dirigeants, actionnaires, fonds d'investissement et des sociétés qui souhaitent saisir l'opportunité d'un développement externe par l'acquisition de sociétés fragilisées, mais également des sociétés pouvant être créancières d'une société en difficulté ou déjà en procédure collective, la Direction régionale de Fidal Paris a mis en place une équipe transversale.

Cette équipe dédiée, dont les compétences complémentaires répondent parfaitement à ces problématiques actuelles, est notamment constituée d'Antoine Bisdorff, Catherine Bousquet, Victor Ranieri, Elisabeth Vandenheede qui apportent leur savoir-faire et expertise en Restructuring et Contentieux des procédures collectives, Anne Bélier-Parigot, en Corporate et distress M&A, Gauthier Chavanet en droit bancaire et financement et Xavier Monfort en fiscalité.

Au-delà de ce pôle structuré dédié au traitement des entreprises en difficultés sous tous ses aspects, la force du cabinet Fidal repose également sur ses multiples expertises complémentaires (notamment en droit immobilier, droit de l'environnement, droit public, droit social, droit de la distribution, droit pénal…) qui permettent, dans un contexte de restructuration, d'accompagner ses clients au plus près de leurs attentes.

« Les clients que nous avons pu accompagner sur les dernières semaines soulignent l'intérêt de cette équipe pluridisciplinaire qui les sécurise pendant cette période complexe. Cela simplifie leur compréhension de leurs difficultés, leur permet d'obtenir rapidement une vision globale pour prendre les meilleures décisions et accélérer la reprise de leur activité », confirme Catherine Bousquet.