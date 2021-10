La direction financière de la CCI Paris Ile-de-France remporte un trophée

Ce trophée, qui met en lumière les initiatives, réalisations et acteurs de la transformation de la fonction finance, a été remis à Valérie Henriot, directrice générale adjointe finances de la CCI Paris Ile-de-France. Elle a souhaité rendre hommage à son équipe et leurs réalisations : « Ce trophée récompense toute une direction, une multitude de talents, dans un contexte de plusieurs années de changements profonds ».

En effet, ce trophée récompense le caractère innovant des projets structurants mis en place par une direction financière qui a connu de grandes évolutions ces dernières années. Dans son dossier de candidature, Valérie Henriot a insisté sur deux projets importants pour la CCI Paris Ile-de-France : le déploiement de Chorus, un portail novateur dans la dématérialisation des processus achat paiement et la filialisation de HEC Paris et ESCP Europe sous la forme d'Établissement d'enseignement supérieur consulaire (EECS).

« C'est une bonne nouvelle pour la CCI Paris Ile-de-France et une belle satisfaction d'être reconnue par les professionnels du secteur financier. Ce trophée récompense l'engagement des équipes et l'excellence de leur travail dans une structure transversale qui doit assurer des missions de service public, des missions d'intérêt général et des activités à caractère commercial », se réjouit Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France.