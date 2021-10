La Direccte met en garde les TPE contre les arnaques aux annuaires professionnels

Si vous êtes chef d'entreprise, attention aux offres vous proposant de faire figurer votre établissement sur les annuaires professionnels. La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) d'Île-de-France et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) lancent une campagne d'information sur les pratiques frauduleuses en la matière. Les fraudes se sont en effet multipliées ces dernières années en même temps que ce marché se développait.

Dans son guide pratique disponible sur internet, la DGCCRF décrit les principales techniques de fraude mises en œuvre par les escrocs pour obtenir la souscription de leurs prospects et fournit une série de conseils pour éviter de tomber dans leurs pièges et conseille de déposer plainte en cas d'escroquerie.

Les principales escroqueries en matière d'annuaires professionnels

L'insertion dans l'annuaire n'offre aucune retombée commerciale ou publicitaire

Absence de clauses importantes sur les bons de commande

Bon de commande ressemblant à une facture, à un document officiel ou un document d'actualisation des coordonnées de l'entreprise ou de la collectivité

Les principaux conseils en cas de démarchage