La DILA présente aux rendez-vous des transformations du droit

Cet événement incontournable des professionnels du droit est donc à nouveau l’occasion d’analyser et de travailler sur les transformations qui agitent les métiers du droit et le droit lui-même.

La DILA ira à la rencontre des différents acteurs ; avocats, juristes, notaires, fiscalistes, experts-comptables… sur l’un des nouveaux villages du salon "innovateurs publics" et proposera deux conférences le vendredi 19 novembre :

L’ouverture des API des sites économiques et enjeux de l’accès aux données par Emmanuel Cortes, responsable du département de l’information légale, de 9h30 à 10h30 . Seront ainsi présentés les cas d’usage des sites BODACC, BOAMP, associations et fondations d’entreprise, BALO, suivi des proof of concept (POC) pour tester les technologies d’intelligence artificielle et automatiser la consolidation des textes juridiques.

par Emmanuel Cortes, responsable du département de l’information légale, de . Seront ainsi présentés les cas d’usage des sites BODACC, BOAMP, associations et fondations d’entreprise, BALO, suivi des proof of concept (POC) pour tester les technologies d’intelligence artificielle et automatiser la consolidation des textes juridiques. L’application du design system de l'Étatpar Géraldine Da-Sylva, chef de produit Service-public.fr et Rosine Bernez, UX designer, de 11h30 à 12h30, en collaboration avec la DINUM. L’implémentation du design system sur les sites de l’État pilotée par le service d’information du Gouvernement (SIG) et intégrée par les équipes de la DILA, sera exposée à travers le prisme du site officiel de l’administration française, Service-public.fr (425 millions de visites en 2020).

Les sites de la DILA, alimentent et répondent aux enjeux forts de la transformation du droit et de ses métiers. Rencontrez nos experts du droit et nos agents des sites Légifrance, BODACC, BOAMP, BALO et service-public.fr sur le stand IP 1.