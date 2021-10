La DGSE aura un nouveau siège à Vincennes en 2028

Le renseignement est une fonction stratégique décisive pour notre défense et notre sécurité nationale et un atout essentiel pour détecter, prévenir et entraver les menaces contre la France et les Français. Il constitue donc l'une des grandes priorités de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 voulue par le Président.

C'est dans cet objectif que la ministre des Armées a décidé que la DGSE s'implanterait en 2028 sur un nouveau site, au Fort Neuf de Vincennes, adapté aux modes de travail modernes et aux finalités d'un service de renseignement extérieur.

L'accroissement des effectifs de la DGSE et le déploiement de nouvelles capacités techniques se heurtent aux limites de son site actuel du boulevard Mortier. Morcelé et vieillissant, cet immobilier pavillonnaire ne permettra bientôt plus à la DGSE d'exploiter tout son potentiel de fonctionnement.

Sous l'autorité de la ministre des Armées, la DGSE a engagé dès 2018 des études et des recherches de sites en Ile-de-France. Ces travaux ont démontré que le Fort Neuf de Vincennes répondait parfaitement aux besoins de fonctionnalité et de sécurisation propres à la DGSE.

L'enceinte du Fort Neuf constitue une emprise foncière de 20 hectares, dont une surface exploitable deux fois plus importante que celle dont dispose actuellement la DGSE dans le XXe arrondissement. Cela permettra de développer les surfaces indispensables à son activité, tout en ménageant des capacités d'extension futures.

Le déménagement du siège de la DGSE au Fort Neuf de Vincennes permettra non seulement d'accroître ses capacités opérationnelles mais aussi de renforcer les synergies entre renseignement et opérations. Des plateaux techniques modulables permettront de développer de nombreux projets de coopération entre la DGSE et les autres services de renseignement de l'Etat, notamment la DRM (direction du renseignement militaire) et la DRSD (direction du renseignement et de la sécurité de la défense), ainsi qu'avec d'autres entités du ministère des Armées, dont les forces et le COMCYBER (commandement de la cyberdéfense). Les équipes en charge de la cyberdéfense bénéficieront de locaux dédiés et adaptés, conçus spécifiquement pour répondre à leurs besoins opérationnels.

Au quotidien, le Fort Neuf de Vincennes offrira des conditions de travail et un cadre de vie attractifs pour les agents de la DGSE, qui bénéficieront d'infrastructures novatrices et vertueuses sur le plan environnemental.

L'installation de la DGSE au Fort Neuf de Vincennes contribuera à la réorganisation immobilière du ministère des Armées, tout en s'inscrivant dans les objectifs gouvernementaux de rationalisation.

Le calendrier prévisionnel prévoit un démarrage des travaux en 2024 en vue d'une installation en 2028. Le coût total du projet est évalué à 1,3 milliard d'euros et s'échelonnera sur deux LPM.