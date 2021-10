La démocratisation du travail à temps partagé

Le travail à temps partagé représente plus de 430 000 professionnels en France. En période de pics d'activités, nombreuses sont les TPE et PME qui aimeraient recruter, lancer de nouveaux projets, faire appel à de nouvelles compétences. Mais faute de visibilité à moyen ou à long terme, elles restent prudentes.

En parallèle, les salariés sont à la recherche de la sécurité de l'emploi, d'une part, mais également d'un véritable épanouissement professionnel en effectuant des missions variées, d'autre part.

Comment recruter quand les entreprises, collectivités ou administrations ont surtout besoin de collaborations ponctuelles ou partielles ? La complexité des démarches administratives et le poids des charges financières dissuadent d'embaucher, quitte à parfois laisser échapper des opportunités de développement. Dans ce contexte, le travail à temps partagé apparaît comme une véritable aubaine.

Cette quatrième édition du baromètre confirme un

véritable engouement pour le travail à temps partagé : les entreprises apprécient sa flexibilité (27 %), l'expertise plus pointue des collaborateurs (25 %) et

leur meilleure maîtrise des coûts (22 %). Les professionnels, salariés et indépendants, essentiellement des cadres (75 %) expérimentés

(75 % ont 40 ans et +), le plébiscitent pour ses missions diversifiées (35 %), leur autonomie (26 %) et le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle (23 %).

« Nous assistons à une démocratisation du temps partagé. Longtemps marginal, il est de plus en plus utilisé par les entreprises. Ainsi, le taux de non-cadres est en hausse, puisqu'il atteint 25 %, cette année contre 11 % auparavant. De plus, 41 % des professionnels sont à temps plein, alors qu'ils n'étaient que

22 % l'année dernière », relève David Bibard, directeur du Portail du temps partagé.