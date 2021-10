La démocratie au service de l'innovation

La Fabrique Aviva, initiative de mécénat de l'assureur Aviva, est un concours français dédié à l'entrepreneuriat social et environnemental. La société a vocation à soutenir financièrement des projets innovants, conciliant performance économique, impact social et environnemental. Ainsi, du 8 mars au 19 avril dernier, les porteurs de projets dans les domaines de l'environnement, l'inclusion, la santé et l'assurance responsable ont été invités à candidater en ligne.

En un mois et demi, plus de 1 800 projets ont été déposés contre 1 582 l'an dernier, et 1 253 en 2017. Cette augmentation du nombre de candidats démontre un réel besoin des TPE-PME à être accompagnées pour grandir et se développer. C'est pourquoi, Aviva France, en tant qu'investisseur engagé dans le développement des entreprises françaises, a souhaité, cette année encore, renouveler son opération pour soutenir les bonnes idées responsables.

Parmi les 1 800 projets déposés cette année, 926 ont été sélectionnés pour l'entrée en compétition :

- 299 dans la catégorie

« Lien social & inclusion » : maisons mobiles en bois, plateforme de films audio décrits, etc.

- 51 dans la catégorie « Assurance responsable & prévention » : mini auto-école pour enfants, plateformes d'alerte anonymes…

- 283 dans la catégorie

« Alimentation & santé » : cantines solidaires, dossiers de soins infirmiers informatisés…

- 293 dans la catégorie

« Environnement & transition énergétique » : éoliennes de toitures, purificateur d'air urbain, véhicule à air comprimé, etc.

Ces projets sont à découvrir sur la plateforme web https://lafabrique-france.aviva.com/.

Le grand public invité à voter

Aviva France a invité le grand public à voter en ligne pour désigner les 100 finalistes de l'opération. Chaque internaute dispose de dix voix qu'il peut répartir librement entre ses projets favoris. Grâce à une identification des projets facilitée (recherche par mots-clé, catégories ou zones géographiques) les votants peuvent ainsi privilégier les thématiques qui leur tiennent à cœur, les idées qu'ils jugent innovantes ou encore les projets de leur région (Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Bourgogne…).

100 projets finalistes

Le 14 juin, les 100 projets répartis dans chaque catégorie ayant récolté le plus de votes seront désignés finalistes. Ils seront ensuite auditionnés du 24 au 28 juin par des jurys régionaux composés d'entrepreneurs, d'experts locaux, d'agents et de collaborateurs Aviva. Ces jurys auront la responsabilité de sélectionner les 40 gagnants qui recevront les dotations financières réparties cette année en deux types de récompenses selon le degré de maturité du projet : prix Amorçage (dotation de

10 000 ou 15 000 euros) et prix Décollage (dotation de 40 000 ou 65 000 euros).

Pour 12 gagnants

Douze gagnants seront désignés pour une session de pitch devant un jury national à Paris le 11 juillet prochain pour tenter de remporter une dotation de la catégorie Décollage.

Enfin, deux projets (un dans la catégorie Amorçage et un dans la catégorie Décollage) seront élus coup de cœur des agents Aviva et recevront un bonus respectivement de 5 000 et de

10 000 euros.