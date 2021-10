La défiance des Français envers les avocats

Faire appel à un service juridique est une pratique qui tend à se généraliser en France. Ainsi, sur plus de 16 000 personnes interrogées, 39 % déclarent avoir déjà contacté un avocat. Les hommes sont d'ailleurs plus nombreux dans ce cas (41 %) que les femmes (38 %).

Si plus d'un Français sur trois a donc déjà consulté un avocat, le taux de satisfaction est très bas. En témoigne ce sondage qui dévoile une relation délicate avec un fort besoin de clarté et d'amélioration des relations entre justiciables et avocats.

Une insatisfaction générale

En séparant les deux principaux cadres pour lesquels les Français peuvent faire appel aux services d'un avocat, une distinction s'opère entre les deux sexes. En effet, 58 % des femmes disent avoir contacté un avocat pour une affaire personnelle alors que les hommes l'ont fait dans un cadre professionnel à 48 %.

Cependant, globalement 49 % des Français utilisent les services juridiques d'un point de vue personnel.

A la question "la collaboration avec votre avocat s'est-elle bien passée ?", 56 % des Français répondent par "oui". Dans le détail, 43 % avouent tout de même que cette relation s'est moyennement bien passée. Et si les femmes sont 48 % dans ce cas, les hommes sont nettement moins enthousiastes et déclarent à 46 % que la collaboration ne s'est pas bien déroulée du tout.

Sans surprise, la raison principale évoquée lors d'une mauvaise ou médiocre collaboration avec un avocat concerne la question des honoraires, pour 26 % des Français et 29 % des femmes.

De leur côté, les hommes soulignent à 31 % un mauvais suivi de leur dossier (contre 25 % des femmes). C'est d'ailleurs ce même manque qui ressort pour 28 % des personnes interrogées, devant le manque de réactivité et de communication à 26 %.

Dans l'ensemble, les Français ne plébiscitent pas vraiment les services juridiques qui leur sont proposés. Ainsi, seulement 37 % déclarent être globalement satisfaits (9 % très satisfaits et 28 % moyennement), laissant 63 % de mécontents (34 % moyennement et 29 % très insatisfaits).

Un système complexe, long et coûteux

Parmi les points problématiques soulevés par les Français interrogés, la complexité des procédures juridiques est évoquée à plus de 35 %. Elle est suivie par la longueur des actions à 27 % et par les coûts trop élevés pour 23 %. On notera que les femmes attachent davantage d'importance à la durée excessive des procédures tandis que les hommes dénoncent leur coût.

En outre, au-delà des montants alloués aux services d'un avocat, les coûts liés à une action en justice font extrêmement peur à plus de 72 % des hommes et 79 % des femmes interrogés ; que cette action soit finalement en faveur ou non de la personne.

Par ailleurs, 56 % des Français soulignent également la difficulté de trouver un bon avocat. Pour cela, 32 % utilisent des annuaires, 26 % passent par des plateformes et des sites spécialisés et 24 % préfèrent les conseils de leurs proches ou de connaissances.

La confiance est donc un élément essentiel dans ce choix. Seulement 3 % d'entre eux prennent des renseignements auprès des barreaux ce qui pose aussi question.