La Défenseure des droits appelle à renforcer la protection des lanceurs d'alerte

Si les conditions sanitaires ont certainement eu raison de l'organisation d'une seconde édition des rencontres européennes sur le statut des lanceurs d'alerte, la Défenseure des droits n'a pas oublié le sujet pour autant.

Renforcer un mécanisme incomplet

A travers la publication de son avis 20-12, elle appelle les Pouvoirs publics à s'emparer de la directive « pour améliorer significativement la lisibilité du dispositif consacré par la loi Sapin 2 et renforcer les droits des lanceurs d'alerte, qui ne sont pas aujourd'hui pleinement garantis compte-tenu de l'absence de mécanisme complet et cohérent d'accompagnement et de suivi des lanceurs d'alerte comme des alertes elles-mêmes ».

Un constat établi lors de la journée européenne d'échanges organisée par le Défenseur des droits à Paris l'an dernier. D'Irène Frachon à Antoine Deltour, les retours d'expérience de ces deux lanceurs d'alerte, ayant dénoncé respectivement les scandales du Mediator et des LuxLeaks, étaient très éclairants sur l'importance de mieux protéger ces vigies de la démocratie et de l'intérêt public.

En effet, « défendre l'intérêt général nécessite de s'inscrire dans un cadre sécurisant et protecteur », avait alors souligné Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des Droits, en ouverture du colloque, tandis que la garde des Sceaux Nicole Belloubet en faisait « une question éminemment importante pour notre démocratie » dans ses propos conclusifs.

« La directive européenne va contribuer à créer un régime de protection des lanceurs d'alerte exemplaire », avait alors lancé Jacques Toubon résolument optimisme, après avoir pourtant reconnu que la France et l'Europe lui apparaissaient « encore au milieu du gué ».

Dans son avis récent, la Défenseure de droits recommande ainsi de saisir l'opportunité de la transposition pour :

conserver un champ d'application le plus large possible , notamment une définition large du lanceur d'alerte incluant les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail (usagers, citoyens) ;

, notamment une définition large du lanceur d'alerte incluant les personnes qui ne sont pas dans une relation de travail (usagers, citoyens) ; permettre à toute personne morale de lancer une alerte et de se voir reconnaître la qualité de facilitateur ;

de lancer une alerte et de se voir reconnaître la qualité de facilitateur ; rendre la législation accessible à tous en développant des actions de formation des acteurs du dispositif et des campagnes de sensibilisation des citoyens ;

en développant des actions de formation des acteurs du dispositif et des campagnes de sensibilisation des citoyens ; consacrer des moyens humains et budgétaires suffisants pour rendre effectif le droit d'alerte.

La directive 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui doit être transposée par tous les pays membres de l'Union avant le 17 décembre 2021, confie à ces États la désignation des autorités compétentes pour recevoir les alertes et assurer leur suivi.

Élargir les compétences de l'Institution

Mais pour la Défenseure des droits, tant les réserves émises par le Conseil d'Etat en 2016 que l'expérience acquise par l'Institution en la matière et l'ampleur du champ matériel couvert montrent les difficultés qu'il y aurait à confier le traitement des alertes à une autorité unique.

Toutefois, pour que le dispositif global soit effectivement protecteur des lanceurs d'alerte, l'Institution préconise que « les compétences du Défenseur des droits soient élargies pour lui permettre à la fois d'adresser les alertes dont elle est saisie aux autorités chargées de leur traitement mais aussi d'assurer leur suivi en vérifiant qu'elles sont prises en charge dans des conditions et délais satisfaisants ».

Poursuivant les objectifs déjà énoncés l'an dernier, elle revendique ainsi son ambition « de jouer un véritable rôle de pivot dans la transmission et le suivi des alertes ».

Enfin, la Défenseure des droits appelle à la création d'un fonds de soutien afin de rompre l'isolement des lanceurs d'alerte, et demande à ce que l'aide juridictionnelle leur soit accordée sans condition de ressources. Une réforme importante qui ferait de l'Hexagone un pays modèle en la matière.