En partenariat avec Defacto, le Conseil général des Hauts-de-Seine organise la 4e édition de La Défense Tours Circus. Ce festival gratuit, entièrement dédié aux arts de la rue et au cirque est organisé sur le parvis et la place de La Défense. Pour le Conseil général, « cette manifestation s'inscrit dans une politique globale d'accès de la culture au plus grand nombre ».



Notamment au programme de ces trois jours :



« Kori Kori »

La Compagnie Oposito, un chœur de 18 comédiens et quatre musiciens, provoque des rencontres inattendues, des mélanges entre les genres et les gens. Une allégorie où se côtoient le lyrique et le rock, la valse, le tango et le classique. Sous la direction de Jean-Raymond Jacob, directeur du Moulin Fondu - CNAR IDF- Centre national des arts de la rue.



Annibal et ses Éléphants : « Le Film », « La Bête » et « Misérables »

Basée à Colombes depuis sa création en 1995, soutenue et subventionnée par le Conseil général, la célèbre compagnie promène son théâtre sans murs dans les villes, dans des cours d'école et de prison, et revendique : « Un Théâtre Partout, un Théâtre Pour Tous ».



« On écrit sur Tout ce qui Bouge »

Créée en 1995 par Ema Drouin, installée à Malakoff depuis 2008, le Deuxième groupe d’Intervention, également soutenue et subventionnée par le Conseil général, se présente comme un « laboratoire de préoccupation urbaine ». Elle récolte des matières issues de sessions d'écriture qu'elle va restituer sous la forme d'une installation et d'un parcours.



« Hallali ou la 5e de Beethov’ »

Les Philébulistes, un groupe de six acrobates, se lancent des défis et voltigent à la tombée de la nuit...



Transe Express

Au ryhtme des « Tambours de la Muerte » et des feux d’artifice, la célèbre compagnie entraîne le public dans une parade nuptiale effrayante, mais fantastique...