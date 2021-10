La Défense va vivre pendant trois jours au rythme de la 3e édition de La Défense – Tours Circus, le festival gratuit des arts de la rue et du cirque, organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine et Defacto (Etablissement public de gestion, d’animation et de promotion de La Défense) avec le soutien du Réseau Déambulation, sur le parvis de La Défense. Une vingtaine de compagnies de rue sont attendues : Underclouds Cie, Bivouac Cie, La Fanfare Traine Savates, Cie Vilcanota, Cie Qualité Street, Cie Babylone, Cie Virevolt, Luc Amoros, Trottoirs Express, Cie K, Cie Retouramont, Olivier Rimaud, Cie Progéniture, La Générale d’Imaginaire, Cie Es, Cirque Fusion, Cie Acidu, Frichti Concept, La Cave à Théâtre, Cie La Constellation. Durant trois jours, La Défense va vibrer au rythme des spectacles, et se transformer en un véritable théâtre à ciel ouvert où se mêlent architecture monumentale et poésie des arts de la rue. La programmation permettra de faire découvrir les différentes formes artistiques des arts de la rue : cirque, opéra, théâtre, déambulation, danse, musique…