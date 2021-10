La Défense lance sa marque

L’objectif de cette nouvelle marque « Paris-La Défense », lancée dernièrement est de développer l’attractivité du quartier de La Défense à l’international. Cette nouvelle entité s’appuie sur un partenariat public-privé : Defacto, l’établissement public de gestion du quartier d’affaires, s’est associé avec l’Epadesa, l’aménageur du quartier, Icade et Unibail-Rodamco, deux promoteurs immobiliers implantés à La Défense. Comme le souligne Patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, « avec cette marque, il y aura une concertation régulière ». Ce partenariat devrait se traduire par « des relations plus fréquentes entre les différents partenaires et la participation conjointe à des salons pour promouvoir La Défense ». La marque Paris-La Défense accompagnera également tous les projets menés au sein du quartier.

A travers cette marque, il s’agit aussi de moderniser l’image du quartier. « On a souvent parlé à tort de La Défense pour les tours qui sortent de terre mais peu pour ce qui fait son quotidien. Le quartier va sortir son projet stratégique pour les années à venir, nous allons mettre ce projet en débat avec ceux qui utilisent cet endroit », explique Patrick Jarry, président du conseil d’administration de l’Epadesa.