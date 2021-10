La Défense : la plus haute tour de bureaux s'illumine et annonce la météo

"Grâce à l'utilisation de Leds, la consommation électrique est très faible, moins de 8 kw, soit l'équivalent de trois fers à repasser, ce qui constitue une performance inégalée à ce jour", explique Jean-Marc Besson, président de Beacon Capital Partners France. La filiale du fonds d'investissement américain est la propriétaire de cette tour située à La Défense, au nord-ouest de Paris, le plus important quartier d'affaires en Europe. Visible depuis Paris, le dispositif, en plus d'annoncer la météo du lendemain, "pourra mettre en avant les évènements nationaux grâce à des couleurs dédiées", indique le communiqué de Beacon. Inaugurée en mai 2011, la Tour First (ex-tour Axa) est une structure hélicoïdale de 21 000 tonnes, trois fois le poids de la Tour Eiffel, qui comprend 80 200 m2 de bureaux répartis sur 52 étages.

©Simdaperce via Wikipédia