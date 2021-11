La Défense : GCI annonce la livraison de Latitude

Opération de restructuration-extension d’un immeuble datant des années 70, Latitude est le fruit d’une ambition programmatique et technique forte qui offre au quartier d’affaires de Paris La Défense une destination nouvelle, iconique et dynamique de 22 000 m². Une identité architecturale différenciante, des espaces contemporains et agiles offrant une diversité d’usages.

Immeuble de bureaux nouvelle génération, sa conception intègre une réflexion profonde sur les nouveaux usages du bâtiment tertiaire et une approche personnalisée des attentes de Sopra Steria. Latitude fait le pari de l’épanouissement du salarié au travail pour améliorer son engagement et donc sa performance en entreprise. Des espaces de travail et de services performants et innovants leur permettent de vivre leur lieu de travail comme une destination et de prendre du plaisir à revenir chaque jour.

Latitude est un exemple de l’immobilier tertiaire qui se réinvente pour répondre aux aspirations actuelles des utilisateurs et à leurs évolutions.

Un nouveau repère urbain



De par sa position stratégique le long du boulevard circulaire et son architecture engagée, à la fois inclusive et connectée à son environnement, Latitude participe au renouveau du quartier d’affaires de Paris La Défense.

L’immeuble symbolise le trait d’union avec la ville de Courbevoie, à la croisée du boulevard circulaire et du CNIT, idéalement desservi par le hub de transports en commun exceptionnel de Paris La Défense - 5 lignes ferrées, 22 lignes de bus et bientôt une connexion immédiate à la Gare Saint-Lazare et à la Gare du Nord grâce au prolongement du RER E.



Repensant totalement le site et ses accès, GCI, STUDIOS Architecture et Bouygues Bâtiment Ile-de-France Rénovation Privée ont recréé un morceau de ville en réconciliant les frontières territoriales, sociales et architecturales et proposent une véritable destination.

Des espaces de travail innovants au service du bien-être des salariés



Les 8 plateaux de plus de 2 200 m² chacun, proposent une hauteur libre filante de 2,70 m sur faux-plancher, ce qui a constitué un défi technique majeur. En extension de ces niveaux performants et flexibles, le rez-de-chaussée offre des espaces réversibles, ouverts et communicants à l’image d’une avenue parisienne.

«Nous sommes fiers d’offrir à nos collaborateurs franciliens un environnement de travail convivial, stimulant la créativité et les synergies sur notre nouveau site Latitude situé à Paris La Défense. Le bâtiment de 22 000 m² offrira de nombreux services de qualité et permettra d’accompagner l’évolution des usages numériques tout en s’adaptant notamment aux nouveaux modes de travail », déclare Gérard Touati, directeur Immobilier Groupe chez Sopra Steria.

Conçue avec l’agence anglaise SHH, le conseil en restauration/hôtellerie Prepline et l’opérateur Baxter Storey, cette allée intérieure propose une offre de restauration et de services innovants, variés et accessibles. Une réponse sur-mesure qui évolue au fil de la journée et au fil des années pour suivre les aspirations des collaborateurs de Sopra Steria.

Ce concept original a d’ailleurs été récompensé par deux prix internationaux prestigieux : LIV Hospitality Design Awards, dans la catégorie « Design d’intérieur, espace de restauration » et le prix d’argent à l’IDA dans la catégorie « conception et design intérieur ».

Tourné vers l’avenir, l’immeuble Latitude vise les niveaux les plus exigeants des normes et certifications françaises et internationales, notamment environnementales : HQE Exceptionnel, BREEAM Excellent, Effinergie+

et Wiredscore Platinum. Ils se traduisent par des actions très concrètes : mise en place d’un suivi et archivage des consommations, éclairage 100% LED, consommations en eau maîtrisées ou encore raccordement au réseau de chaleur et de froid Idex La Défense.



Aligné avec la vision de Paris La Défense, Latitude incite à la mobilité douce : un local à vélos aménagé et des bornes de recharge électriques sont à la disposition des collaborateurs. La proximité immédiate du hub de transports leur permet des déplacements simplifiés. Les atouts de Latitude ont d’ailleurs convaincu Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels.



Au 1er trimestre 2022, Latitude accueillera 2 000 salariés franciliens de Sopra Steria.