La Défense : exposition de photographies grand format « Made in Jazz »

Entièrement réalisée par les photographes du Conseil général, cette présentation valorise la diversité des styles musicaux de La Défense Jazz Festival. Au programme : les Britanniques Gizelle Smith et Alice Russell, les Français Guillaume Perret, Henri Texier ou le groupe Groove Catchers (lauréat 2012 du Concours national de Jazz de La Défense), les Américains Charles Bradley, Cody ChesnuTT, Ravi Coltrane, l’Israélien Asaf Avidan ou encore la chanteuse d’origine malienne Fatoumata Diawara… Cette inspiration « rubixcube », à la mise en scène originale, est l’occasion de découvrir toute la variété de styles du festival.

Ce festival en plein air est gratuit et propose une programmation de qualité dans un univers jazz éclectique. Plus de 40 000 spectateurs ont assisté à la 35e édition en 2012. Parmi les artistes programmés cette année : Ibrahim Maalouf, Salif Keita, Kellylee Evans, Otis Taylor, The Heliocentrics, Birth of Joy, Vintage Trouble, The Soul Rebels, Gerry Lopez & Fro Trio, Medeski, Martin & Wood, Rusconi, Shai Maestro, Chick Corea & The Vigil, St Lô, Elektro Guzzi, Birdy Nam Nam…