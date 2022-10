La Défense : 15 % d’économie d’énergie cet hiver

« En visant une baisse de 15 % de consommation électrique du quartier, nous fixons un objectif ambitieux, mais atteignable », a déclaré dans un communiqué Georges Siffredi, président de l’établissement public local Paris La Défense, réagissant face au contexte de flambée des prix et alors que chacun est appelé à faire preuve de sobriété énergétique.

Lumières éteintes la nuit et chauffage baissé

Plusieurs invitations sont lancées aux entreprises du quartier pour parvenir à réaliser cette diminution de 15 % de la consommation d’énergie. Les bureaux et les lumières devront être éteints la nuit, le chauffage sera quant à lui baissé d’un ou deux degrés, et une optimisation de la gestion techniquedes bâtiments est attendue. Il est également proposé de diminuer leur consommation aux heures de tensions indiquées par le gestionnaire du réseau RTE, en décalant ou limitant le chauffage et en évitant la recharge des véhicules électriques à ces heures.