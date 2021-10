La découverte de Paris à bord d'une péniche

Une location de bateau à Paris, et pourquoi pas ?

Que ce soit en péniche ou en bateau, il y a de nombreuses raisons de naviguer sur la Seine : observer les monuments de la capitale avec un autre œil, faire une surprise à sa moitié ou bien organiser une fête mémorable.

Grâce à la location de péniche à Paris , il est possible de profiter des joies de la Seine même si vous ne possédez pas de bateau.

Plus calme et moins fréquenté que les rues touristiques de Paris, louer une péniche sur la Seine est une promesse de sérénité et de tranquillité, loin de l'effervescence parisienne.

Click&Boat, est la plateforme idéale pour une la location d'un bateau à moteur, d'une péniche ou tout autre type de bateau. Parmi les 30 000 bateaux disponibles dans plus de 50 pays, il sera aisé de dénicher l'embarcation correspondant le mieux à vos attentes.

Une croisière sur la Seine à votre mesure

A Paris, maintes péniches sont déjà disponibles pour visiter la ville ou profiter de la soirée sur une boîte de nuit flottante. Alors pourquoi choisir de louer votre péniche à Paris ?

La raison est simple : vous êtes libre d'organiser l'événement qui vous correspond le plus. En privatisant un bateau, invitez qui vous voulez et allez où bon vous semble été comme hiver.

Impressionnez vos convives lors d'un enterrement de vie de garçon, un anniversaire de mariage, une fête de famille, une soirée en amoureux et visitez Paris à l'abri de la foule et des péniches bondées. Il y a tant de bonnes raisons de naviguer à bord d'une péniche privatisée à Paris. Une location avec skipper rend ainsi accessible ce milieu aux non-détenteurs du permis bateau.

Une croisière parfaite à Paris pourrait débuter au pont de Grenelle, au pied de la statue de la Liberté. Vous pourrez ensuite apercevoir sur votre droite, la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale, le Musée d'Orsay ainsi que l'Institut de France. Passez à droite de l'Île de la Cité. Une fois devant la Cité de la Mode, faîtes demi-tour afin de profiter de l'Hôtel de Ville, de Notre-Dame de Paris, de la Conciergerie, du Louvre, de la Concorde, du Grand Palais et du Palais du Chaillot. Votre visite de Paris sera ainsi complète.

Click&Boat, une solution simple et sécurisée

Plateforme de location de bateaux dédiée aux particuliers et aux professionnels, Click&Boat est facile d'utilisation et permet de trouver le bateau qui correspond à vos envies et à vos besoins, aussi bien pour se promener sur la Seine que pour partir au large ou bien rester à quai.

Il est possible de faire sa recherche suivant son budget, le type de bateau que vous recherchez, ou si vous souhaitez un skipper pour vous guider.

Contactez le propriétaire pour demander plus d'informations et lui poser les questions que vous souhaitez pour que votre expérience soit la plus réussie possible.

Créé en 2014, Click&Boat a, à ce jour, déjà fait naviguer plus de 500 000 personnes.