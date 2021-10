La Dame de fer aux couleurs de la COP21

Au mois de décembre, Paris accueillera la Conférence mondiale pour le Climat (COP21). « A l’initiative de la Ville de Paris, la Tour Eiffel, qui figure comme l’un des symboles de notre capitale à travers le monde, se transformera à cette occasion grâce à trois grandes interventions artistiques », a annoncé Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire, en charge de la culture.

Dès le 20 novembre, l’œuvre d'un street artiste de renommée mondiale habillera la Tour Eiffel, suspendue entre le premier et le deuxième étage de la tour. Du 29 novembre au 3 décembre, le projet One Heart One Tree de l’artiste Naziha Mestaoui proposera aux citoyens de créer virtuellement un arbre qui grandit sur la Tour Eiffel tout en participant réellement à la reforestation.

La dernière semaine de la COP21, du 5 au 12 décembre, verra Human Energy, de l’artiste Yann Toma, la plus grande œuvre d’art participative jamais réalisée dans le monde. Chaque participant sera invité à danser, pédaler, courir, jouer, découvrir ou rêver, pour produire des unités d’énergie affichées sur des compteurs géants. Chaque soir, l’énergie accumulée éclairera la Tour Eiffel jusqu’au cœur de la nuit.