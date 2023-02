La culture s’invite dans les Hauts-de-Seine tout au long de l’année 2023

Des expositions au sein des musées départementaux (musée départemental Albert-Kahn, musée du Domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle), du JAD (Jardin des métiers d’Art et du Design), des festivals (Festival Chorus, La Défense Jazz Festival) ou encore l’installation d’œuvres monumentales sur le territoire. L’année 2023 s’annonce riche en manifestations culturelles dans les Hauts-de-Seine.

Les 100 ans de l’acquisition du Domaine de Sceaux

« 100 ans de partage ! 1923-2023, la renaissance du domaine de Sceaux ». Pour célébrer les cent ans de l’acquisition du Domaine de Sceaux par le département des Hauts-de-Seine en 1923, anciennement Conseil général de la Seine, de nombreux événements seront organisés du 9 mars au 14 novembre. Au programme : des expositions, une installation monumentale, un escape game, des activités pour les Journées Européennes du Patrimoine, un colloque et bien d’autres choses encore. L’exposition présentée au château du Domaine départemental de Sceaux sera inaugurée le 9 mars.

Les expositions de l’année

Le Département a prévu de nouvelles expositions au Jardin des Métiers d’Art (JAD), au musée départemental Albert-Kahn et à la Maison de Chateaubriand au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups.

> Du 18 janvier au 14 mai - Exposition « Sempervirens : objets désirables pour un monde durable » au JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design à Sèvres.

L’exposition intitulée « Sempervirens : objets désirables pour un monde durable » propose un panorama de projets éco-conçus, traités sous l'angle de l'ennoblissement des matériaux de recyclage et de la valorisation des ressources locales. Elle rassemblera par ailleurs une sélection d'échantillons dont le potentiel écologique est avéré et dont le potentiel esthétique reste à affiner, comme une invitation à les réinterpréter.

> Du 17 janvier au 30 avril - Carte blanche à Claire Glorieux « Ce qui me point » au Musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt.

Claire Glorieux s’est vu confier une carte blanche et propose une déambulation dans la salle des Plaques à travers une installation composée de dioramas, à partir des Archives de la Planète. Les boîtes de diorama, réalisées à partir de boîtes d’allumettes rétroéclairées, font écho aux boîtes de rangements et étagères de la salle des Plaques qui accueillaient originellement les autochromes. Empilées, alignées, accumulées, elles témoignent de la profusion d’images et de la diversité des lieux et personnes photographiés.

> Juin 2023 - Exposition « Rio-Buenos Aires 1909. Modernités sud-américaines » au musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt.

Il s’agit d’une exploration des collections autour d’un voyage peu connu qu’Albert Kahn entreprit d’août à octobre 1909, partant de l’Espagne pour rejoindre l’Uruguay, l’Argentine, le Brésil et revenir par le Portugal. Ce voyage-là est celui du passage à la couleur : il comprend en particulier les premières images en couleur au monde du Brésil.

> Du 25 mars 2023 au 24 mars 2024 - Exposition « Renée ou la nature des choses. Œuvres de Marie Denis » à la Maison de Chateaubriand, au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry.

En partenariat avec la Galerie Alberta Pane (Paris et Venise), cette exposition présente les œuvres de l’artiste contemporaine Marie Denis dont la thématique est la nature, source d’inspiration commune avec François René de Chateaubriand. Les œuvres de Marie Denis, issues de l’univers végétal et minéral, seront l’occasion d’un dialogue sur-mesure inédit avec la pensée et l’œuvre de Chateaubriand, à travers des citations et extraits d’ouvrages, et des collections de la maison.

Deux nouvelles œuvres monumentales sur le territoire

> Mai/juin 2023 - Installation de l’œuvre monumentale Ether (égalité) à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Ether (égalité) est une sculpture réalisée par l’artiste japonais Kohei Nawa, lauréat du concours international lancé par le Département des Hauts-de-Seine aux côtés de l’agence Danae, afin de doter d'une œuvre monumentale la pointe aval de l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt, à proximité de La Seine Musicale. Inspiré par l’eau, l’artiste japonais a imaginé Ether (égalité) comme une œuvre légère qui bien qu’ancrée sur le sol, semble flotter à la surface de l’Ile Seguin tout en étant visible à 360 degrés.

> Été 2023 - Installation La Verticale de Zwobada au Parc départemental André-Malraux à Nanterre.

Résultat d’une démarche artistique qui a occupé l’artiste Jacques Zwobada pendant plus de dix ans, la Verticale est une œuvre monumentale évoquant un pur élan ascensionnel. Au sein du parc départemental André-Malraux, l’œuvre fera écho à la puissance naturelle du parc qui inspire et invite à la réflexion et à la contemplation. Avec sa structure en bronze de près de 12 tonnes et culminant à 10 mètres, La Verticale sera comme le contrepoint poétique des tours de La Défense. Elle rejoindra la collection d’œuvres monumentales en plein air jalonnant la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine.

Les festivals de l’été

> Du 29 mars au 2 avril - Festival Chorus à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Le Festival Chorus est de retour pour une 35e édition. Du hip-hop, du rock, de la pop, des musiques électroniques, de la chanson française et aussi des créations originales… Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine est une chambre d’écho de la scène française et internationale, qui célèbre la richesse des musiques actuelles avec une programmation aussi populaire qu’exigeante Les premiers noms ont été dévoilés : Aldebert, B.B. Jacques, Hyphen Hyphen, Jeanne Added, Josman, Kalika, Laake, NTO, So La Lune, Suzane ou encore Vladimir Cauchemar.

> Du 26 juin au 2 juillet - La Défense Jazz Festival.

Engagé pour rendre accessible la culture au plus grand nombre, le Département présentera sa nouvelle programmation pour la 46e édition de La Défense Jazz Festival, événement gratuit et en plein air, qui se déroulera sur l’esplanade de La Défense. Le public pourra écouter des grands noms du jazz, mais aussi des artistes en pleine ascension.

Des événements culturels tout au long de l’année

Le département des Hauts-de-Seine proposera également toute une série d’animations culturelles au sein ses établissements, mais également hors les murs. Pamis eux, on citer « La Science se livre », sur le thème de l’eau, du 28 janvier au 18 février ; Les chœurs départemental et interdépartemental des collèges dont les restitutions auront lieu en juin ; Des visites guidées de la Tour aux figures de Jean Dubuffet et de l’espace de médiation dès le 4 mars au sein du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux ; Les Extatiques tout l’été à La Seine Musicale et Paris La Défense ; Et enfin la participation aux manifestations culturelles nationales : Nuits de la lecture, Printemps des Poètes, Journées européennes des métiers d’art, Nuit européenne des musées, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine.