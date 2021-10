La Croix-Rouge et CNP offrent une continuité de soins grâce au cabinet médical connecté H4D

Dans le cadre de l'organisation de la prise en charge ambulatoire des patients en plein contexte Covid-19, La Croix-Rouge, en partenariat avec CNP Assurances, a installé le 20 mars dernier une Consult Station® H4D, dans son centre de santé à Villeneuve-la-Garenne, un territoire souffrant de l'absence de médecins généralistes, et identifié comme désert médical.

Face à la saturation des hôpitaux de plusieurs régions françaises en raison de l'afflux de malades atteints du Covid-19, le Gouvernement encourage le recours à la médecine de ville pour soulager les numéros d'urgences. A Villeneuve-la-Garenne, comme dans d'autres zones en situation de désert médical, l'accès à des médecins généralistes relève du parcours du combattant. Le phénomène de désertification s'accélère dangereusement. En cinq ans, six médecins ont cessé leur activité, seuls onze exercent encore, pour 25 000 habitants, et plus de la moitié d'entre eux prendront leur retraite avant cinq ans.

Véritable solution complémentaire pour lutter contre l'épidémie, la télémédecine est privilégiée pour consulter un médecin mais l'accès via les plateformes peut s'avérer difficile pour certaines personnes ne disposant pas de smartphone, ordinateur ou tablette ou n'étant pas familières des nouvelles technologies.

Pour répondre aux besoins de ces patients dans le contexte actuel de crise sanitaire, la Croix-Rouge a décidé d'installer la Consult Station®, véritable cabinet médical connecté, avec l'aide de H4D et CNP Assurances.

Comme l'indique Laëtitia Berrar, directrice des centres de santé et du CeGIDD IDF, « le Covid-19 pousse les acteurs de santé à proposer une réponse adaptée aux nombreuses demandes des patients. Compte tenu de la démographie médicale du secteur, ce dispositif médical vient en appui de l'offre de médecine de ville de la commune. En effet, les praticiens présents sont très sollicités et, exerçant en zone sous doutée, il leur est très difficile d'assurer une réponse à toutes les demandes. Face à l'épidémie, cette nouvelle réponse est d'une aide concrète pour tous. ».

Le virtuel au bénéfice de la santé

Directement installée dans une salle de consultation du Centre de santé, la cabine Consult Station® permet aux patients de consulter à distance des médecins généralistes du même territoire. Ces médecins sont actuellement formés par la direction médicale H4D à la pratique de la téléconsultation médicale et à l'utilisation de la cabine, du logiciel associé et de ses instruments.

Lors de cette consultation, le patient est accompagné par une infirmière, pour l'aider et le rassurer. Quant à lui, le médecin peut, grâce à la diversité des instruments de mesure présents dans la cabine, réaliser un examen clinique, établir un diagnostic à distance et, si besoin, délivrer une ordonnance au patient. En fonction du diagnostic une consultation de suivi peut être reprogrammée.

Au-delà des bénéfices directs d'accéder à un médecin dans un contexte de saturation des établissements de soins et cabinets médicaux de ville, la solution permet de protéger les patients et les professionnels de santé en limitant les temps de contacts, d'autant plus dans le contexte actuel du Covid-19.

Protection des patients et des personnels de santé

« Dans un contexte épidémique, l'organisation de la prise en charge des patients en amont des urgences et le maintien de la continuité des soins est une priorité. L'assouplissement de la télémédecine promulgué par le ministre des Solidarités et de la Santé, avec une prise en charge de la téléconsultation à 100 % par l'Assurance maladie, est une véritable réponse pour participer au désengorgement des urgences, prendre en charge les patients et protéger les personnels de santé. H4D participe à cet effort national en proposant sa solution aux structures de soins et aux patients, même les plus fragiles », déclare le Dr Franck Baudino, médecin et fondateur de H4D.

Les patients accèdent au service via une prise de rendez-vous et une régulation propre au contexte du Covid-19. Ils sont pris en charge au téléphone par un(e) infirmier(e) qui évalue la situation et oriente le patient vers une téléconsultation médicale dans la cabine en fonction de ses symptômes.

Cette expérimentation est un exemple concret et inédit de partenariat public-privé qui répond dans l'immédiat à la demande croissante de soins en plein contexte épidémique, et à plus long terme, à la problématique d'accès aux soins de cette région.

« En qualité d'assureur de personnes, c'est naturellement que nous participons, aux côtés de la Croix Rouge et d'H4D à cette expérimentation innovante et contribuons à l'effort national de lutte contre l'épidémie de COVID 19. Nous accompagnons H4D depuis 2016 par le biais de notre programme Open CNP qui soutient la croissance de start-ups innovantes et sommes convaincus que, sur le long terme, la Consult Station® contribue à la continuité du parcours de soin et à répondre aux problèmes des déserts médicaux », poursuit Sarah Bouquerel, directrice du pôle activités et relations stratégiques avec le Groupe La Banque Postale de CNP Assurances et Présidente d'Open CNP.