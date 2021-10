La CRMA IDF s'engage aux côtés de «Créatrices d'Avenir» 2020

La CRMA IDF est depuis longtemps au fait des enjeux liés à l'égalité femmes-hommes, l'artisanat étant historiquement davantage connoté comme un secteur plus masculin que féminin. C'est pourquoi, cette année, elle a décidé de s'engager auprès du programme d'accompagnement dédié aux femmes entrepreneures franciliennes,

« Créatrices d'Avenir », rejoignant ainsi le club des prestigieux partenaires de la 10e édition du programme.

« Nous sommes honorés d'être rejoints par la Chambre Régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France à l'occasion de la 10ème édition de notre événement. Il s'agit d'un nouveau partenaire de taille, occupant une place stratégique dans la sphère économique francilienne, qui apportera son expertise et son réseau à nos créatrices. », a expliqué Loïc Dupont, président d'Initiative Île-de-France.

« L'égalité entre les hommes et les femmes est depuis de nombreuses années au cœur de nos engagements en faveur des 238 000 artisans de notre territoire francilien. Déjà impliquée auprès du plan régional stratégique pour l'égalité entre les femmes et les hommes élaboré à l'initiative de l'Etat en 2012 et de la convention État/Région « Île-de-France territoire d'excellence en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » il est aujourd'hui logique pour la CRMA IDF de soutenir “Créatrices d'Avenir”. Un programme mêlant les valeurs d'égalité, de travail et de savoir-faire qui nous sont chères. », a déclaré Elisabeth Detry, présidente de la CRMA d'Île-de-France.

CRMA IDF : accompagnement personnalisé de la lauréate

Dans le cadre de ce partenariat, la CRMA IDF, participera au jury final de sélection et remettra le Trophée “Savoir-Faire”, qui récompense les métiers de l'artisanat, lors de la cérémonie du concours en décembre prochain. Elle offrira également à la lauréate de ce Trophée un accompagnement en fonction des besoins de la lauréate parmi les offres suivantes :

Un accompagnement numérique par un conseiller numérique en fonction des besoins de la lauréate comprenant la mise en œuvre d'un plan d'action numérique complet (diagnostic, préconisations, aide à la mise en œuvre : valeur 250 euros) et éventuellement un accompagnement personnalisé sur une année civile d'une valeur de 1 000 euros, soit 15 heures d'accompagnement.

Un accompagnement “spécial Rebond” d'une valeur de 1 300 euros composé d'un diagnostic global de l'entreprise, d'un accompagnement au développement commercial et de la désignation d'un conseiller-référent pour suivre l'entreprise.

Le jury sélectionnera six lauréates sur l'ensemble des candidates qui bénéficieront de 60 000 euros de dotation globale dont 30 000 euros en numéraire et autant en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du programme (couverture médiatique, mise en réseau, formation, rendez-vous expert, billets d'avion pour de la prospection à l'international…) en fonction de leurs besoins. n