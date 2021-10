La crise sanitaire va-t-elle faire émerger de nouveaux métiers et de nouvelles compétences

Face au covid-19, qui transforme brutalement nos sociétés, le digital s'avère être une bouffée d'oxygène et il suffit d'imaginer notre société il y a 40 ans, confrontée au même défi, pour se rendre compte de ce que la révolution numérique nous a apporté. Cela n'est pas sans peine et implique des évolutions de compétences, tant pour les experts du secteur que pour bien des métiers.

Le digital comme solution face au confinement

On constate déjà quelques « skills /compétences » rendues nécessaires par la crise que nous traversons comme les capacités à travailler et « brainstormer » à distance, convaincre via un écran plutôt qu'en présentiel, gagner en précision dans les briefs...

Il faudra donc, tant que le télétravail sera la norme, inventer de nouvelles pratiques pour communiquer.

D'autres « compétences » se développent qui touchent aux soft skills comme par exemple la résistance au travail solitaire, l'autodiscipline dans l'organisation de son temps, la capacité à discerner ce qui passe par l'écrit et ce qui nécessite d'organiser une conférence call.

Côté savoir-faire, chaque décideur ou concepteur digital doit comprendre ce que cet événement va modifier dans les comportements des utilisateurs. Les métiers de la donnée vont donc être sur-sollicités par les marques qui doivent impérativement comprendre quel est et sera le nouveau terrain de jeu.

À long terme, l'automatisation et la robotisation (un robot n'attrape pas le covid même s'il est vrai que d'autres virus peuvent s'infiltrer dans sa carte mère...) vont, à n'en pas douter, s'accélérer et avec elles l'usage de l'IA. Les collaborations entre ces IA et l'intelligence humaine créeront de nouveaux métiers.

« Troisième phase de la révolution numérique » en marche

Le digital, à travers cette crise, nous montre plus que jamais qu'il est à la fois un média, un outil de distribution et un outil de communication relationnelle.

Parce que la crise du covid aura montré que lorsque tout s'écroule, le digital demeure, il faut s'attendre à une puissante phase d'expansion en volume de ses métiers. Il est probable que les entreprises devront aussi s'adapter à un début de ce que j'appellerai une « dé-linéarisation » de nos habitudes de vie, née du confinement.

L'explosion de la linéarité de nos existences induite par le confinement, débouche sur une journée où, du même lieu, on actionne ce que l'on veut, à n'importe quel moment et où se mêlent conversation, consommation et réunion et travail. Même en tentant d'organiser ses horaires, on peut jouer avec souplesse sur les tâches car on est moins contraint par la force des choses. Cette dé-linéarisation globale a paradoxalement créée une nouvelle liberté.

Adoptons de nouvelles habitudes

Les marques devront être présentes et disponibles à la séduction, à la conversation et à la transaction avec les consommateurs à tout moment. Le e-commerce pourrait, d'ailleurs, devenir la norme et le magasin un de ses relais.

Pour les entreprises, cela implique un accroissement en volume des équipes, notamment d'exploitation, ainsi qu'une diffusion massive et profonde des techniques digitales au sein des organisations, à tous les nivaux. Les experts digitaux devront compléter leur savoir-faire en intégrant de manière beaucoup plus profonde les « business model » de leur entreprise pour proposer des dispositifs de plus en plus intégrés à la vie « réelle ».