La création n'attend pas le nombre des années...

Ces « bébés-entrepreneurs » continuent à prendre de l’essor et à rejoindre le rang des créateurs d’entreprise. « Il faut faire découvrir l'entreprise et les métiers dès la sixième » a récemment déclaré Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale. Pour impulser l’esprit d’entreprise dès le plus jeune âge, plusieurs acteurs mènent une politique d’orientation active en faveur de l’entrepreneuriat.

Un défi auquel s’attèle depuis plusieurs années Philippe Hayat, créateur de l’association « 100 000 entrepreneurs ». Dans un récent rapport remis à Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l'Innovation et de l’Économie numérique, Philippe Hayat a préconisé la diffusion de campagnes de publicité pour promouvoir l'entrepreneuriat, une meilleure sensibilisation des élèves dès le collège, et la création de filières spécifiques dans les écoles de commerce et les universités.

Car les acteurs économiques sont tous unanimes : c’est en sensibilisant très tôt à l’entrepreneuriat que la création d’entreprise pourra vraiment prendre son élan. Et il n’y a pas d’âge pour créer...