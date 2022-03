La CRCC de Versailles et du Centre organise une conférence sur la cybersécurité jeudi

Dépendance accrue aux outils numériques, interconnectivité des systèmes d’information, généralisation du stockage dans le Cloud, la transformation numérique a généré de nouveaux risques contre lesquels les entreprises ne sont parfois pas suffisamment armées.

Nathalie Malicet, présidente de la Commission numérique et innovation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), dressera un état des lieux des cyber-menaces les plus fréquemment rencontrées dans les entreprises.

« Nous ciblons à la fois les dirigeants d’entreprise et les commissaires aux comptes. Concernant les axes, notre volonté est d’abord de sensibiliser les chefs d'entreprise aux risques cyber, car il y en a beaucoup qui estiment qu'ils ne sont pas concernés puisqu’ils ne sont pas des cibles potentielles, parce que trop petites par exemple. C'est souvent un argument qui nous est retourné, alors qu'en réalité on va essayer de leur démontrer au cours de cette conférence que toute entité économique, ou pas d'ailleurs, professionnel ou particulier, peut être victime d'une cyberattaque, parce qu’une grande majorité sont des attaques massives ou aveugles », explique l'intervenante Nathalie Malicet.

L'experte présentera également les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir des risques éventuels ainsi que les interlocuteurs locaux à solliciter. En proposant librement la parole aux acteurs économiques du territoire, cette conférence-débat permettra aux Chefs d’entreprise, DAF, DSI, Responsable RGPD, d’appréhender de façon pragmatique, les enjeux de la sécurité informatique de leur entreprise.

Escroquerie, hacking, spamming, fishing... 80 % des organisations ont subi au moins une cyberattaque ces douze derniers mois.

« Il n'existe pas de réponse absolue en matière de défense. Je ne peux pas vous dire qu'il suffit de s'équiper comme si ou d'avoir telle organisation technologique pour éviter l'attaque, car personne ne peut l’éviter. Le problème de la cyberattaque, ce n'est pas de savoir si je vais l'être, mais quand ? Et est-ce que je suis en mesure de savoir que je l'ai été ? Et depuis quand ? », ajoute l'experte.

Loin de faiblir, le risque cyber devient de plus en plus important. Il y a donc urgence à prendre en compte les risques existants et à adopter les bonnes pratiques (technologiques et humaines) pour améliorer la sécurité de votre entreprise.

L'évenement se tiendra en présentiel jeudi 3 mars de 17h30 à 19h30

au Citévolia, 1 Place Rivierre-Casalis, 45400 Fleury-les-Aubrais