La CRCC de Paris lance VizNow son nouvel outil de data visualisation

Adopter un véritable outil d'audit de données comme Power BI permet au commissaire aux comptes d'être exhaustif dans le traitement des informations et d'orienter et affiner efficacement ses contrôles. Ses analyses, restituées de manière plus pertinente et impactante grâce à la data visualisation, favorisent une meilleure compréhension d'une situation comptable et financière et rendent les résultats plus intelligibles pour le client.

Le service VizNow propose :