La CRCC de Paris innove pour se transformer

« Nous avons commencé à réfléchir à l'après et aux conséquences de la loi Pacte et mis en œuvre un projet d'innovation à destination des CAC de la compagnie de Paris qui prennent le virage digital, avec une ambition générale opérationnalisée rapidement », explique Olivier Salustro, président de la CRCC de Paris, en présentant les ambitions et les projets de cette nouvelle stratégie bâtie autour de trois axes : le développement de nouvelles missions et prestations, la performance des cabinets, et la montée en compétences.

« Une dynamique a été créé au sein de la compagnie de Paris autour d'une vision innovante, la crise Covid ne l'a pas brisé mais la renforcé », se réjouit-il, plutôt optimiste pour l'évolution du métier de CAC à horizon 2025.

En se dotant d'une nouvelle stratégie baptisée « Innover pour se transformer », la CRCC de Paris souhaite aller plus loin dans l'accompagnement des évolutions d'une profession au service de l'intérêt général. Nathalie Lutz, sa vice-présidente, en a présenté les lignes directrices et profité pour faire un sondage sur l'efficacité du Parcours CAC, et demandé l'aide d'intervenants spécialistes de l'audit social et fiscal.

« On identifie de nouvelles prestations - comme la compliance RGPD ou la cartographie des risques - pour aider les cabinets de CAC à se lancer dans le monde de l'audit non financier et du consulting. On n'utilise donc plus le terme mission mais prestation, », précise Frédéric Burband, vice-président de la CRCC de Paris, tandis que sa consœur Mélanie Charles développe de nouvelles modalités d'apprentissage comme le micro-learning et la gamification avec des acteurs innovants.