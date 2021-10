La CPME Paris Île-de-France lance “L’Académie Digitale des PME”

« Les dirigeants de TPE-PME n’agissent souvent que lorsqu’ils sont au pied du mur numérique et que la pérennité de leur activité se trouve en jeu », indique Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France. « Ils sont en effet confrontés dans leur vie professionnelle quotidienne à des difficultés qui freinent la transformation numérique de leur activité: manque de maturité digitale et de connaissance du numérique, manque de compétences en interne et difficulté à accéder à des experts externes, déficit de motivation et sentiment d’isolement face à des technologies jugées complexes, sans oublier bien sûr la surcharge de travail et le manque de temps comme de moyens financiers. Or, nous avons tous compris avec l’économie de confinement au cours de la crise sanitaire que le ‘phygital’ serait dorénavant la condition de survie des TPE-PME et un relais de croissance, aussi puissant que pérenne », précise-t-il.

“L’Académie Digitale des PME” a donc vocation à sensibiliser les dirigeants de TPE (< 10 salariés) et PME (< 250 salariés) sur les enjeux relatifs à la digitalisation de leur entreprise. L’objectif est de sensibiliser 1 500 entreprises sur une période de 12 à 18 mois dès maintenant, dont un minimum de 70 % de TPE.

Afin de répondre à l’appel à projet de sensibilisation des TPE-PME au numérique initié par FranceNum et opéré par la BPI, la CPME Paris Île-de-France - marque de proximité connaissant parfaitement le tissu et la vie des TPE-PME - a composé un consortium d’experts du digital qui ont l’habitude d’accompagner les TPE-PME dans leur transformation numérique. Digispin est une société de conseil (domiciliée à Chatou) spécialisée dans l'assistance aux entreprises pour l'adaptation et la transformation de leurs modes de fonctionnement et d'organisation, ainsi qu'une plateforme digitale de mise en relation des PME et ETI avec des consultants. DPO Consulting est une société de conseil (domiciliée à Paris) spécialisée dans l'accompagnement des organisations de toutes tailles et tous secteurs dans la mise en conformité de leurs traitements à la réglementation sur la protection des données personnelles. Cyberzen est une société de conseil (domiciliée à Paris) spécialisée dans l'audit de cybersécurité et l'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique et la gestion de projet pour leur système d’information.

Après un premier diagnostic complet de la maturité digitale des entreprises grâce à l’outil DiagneoNum, “L’Académie Digitale des PME” propose aux dirigeants de TPE-PME des outils accessibles et prêts à l’emploi (articles, guides, vidéos, webinaires, etc.). Sous réserve du respect de critères d’éligibilité fixé par FranceNum, le programme de sensibilisation est entièrement gratuit et accessible sur la plateforme dédiée www.academie-digitale-pme.fr, en lien avec les autres sites de la CPME Paris Île-de-France.