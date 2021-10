La CPME Paris Ile-de-France appelle au dialogue

Le président de la CPME Paris Île-de-France souligne qu'une telle paralysie « porterait lourdement préjudice aux petites et moyennes entreprises qui ne peuvent télétravailler, ne disposent pas d'alternatives de mobilité suffisantes et pour lesquelles la période des fêtes de fin d'année est déterminante ».

A Paris, les secteurs du commerce et de la restauration représentent 42,6 % des entreprises. “La principale conséquence de la désertification des magasins et des problèmes d'acheminement des marchandises serait tristement prévisible : le commerce en ligne des plateformes internationales gagnerait l'essentiel de ce que le commerce physique de proximité et indépendant perdrait”. Le représentant de la CPME régionale rappelle par ailleurs “l'effet cumulatif” pour nombre de ces petites et moyennes entreprises déjà fragilisées par la baisse d'activité causée par le mouvement des gilets jaunes et les difficultés de trésorerie subséquentes.