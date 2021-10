La CPME Paris-IDF favorable au port obligatoire du masque en entreprise

Pour Bernard Cohen-Hadad, son président, « le port du masque obligatoire en entreprise est une mesure claire qui permet de concilier la santé au travail pour tous – collaborateurs, clients, fournisseurs – et la continuité de l'activité économique : masquons-nous pour que la reprise économique l'emporte sur la reprise épidémique ! ».

La CPME Paris Île-de-France est, par ailleurs, favorable à l'encouragement du télétravail dès que possible dans les zones de circulation active du virus comme Paris et au maintien de la règle actuelle de distanciation d'un mètre. Bernard Cohen-Hadad appelle les Pouvoirs publics « à faire preuve de pragmatisme et de bon sens dans l'édiction de nouvelles obligations et interdictions, en tenant compte des métiers et des situations de travail, y compris la pénibilité, et en actualisant au cas par cas, aussi simplement que possible, les fiches métiers et guides de branche existant ».

Il demande enfin au Gouvernement « de ne pas laisser les employeurs prendre en charge seuls le surcoût durable des mesures sanitaires (masques, gel hydroalcoolique, désinfection des postes de travail, distanciation) qui représente déjà environ 100 euros par mois et par salarié ».