La CPME IDF et l'UNIS IDF et Grand Paris s'engagent pour le logement

à Paris et en Ile-de-France, le logement est une préoccupation majeure des salariés, donc des chefs d'entreprise qui les emploient et des professionnels qui les accompagnent. Selon Bernard Cohen-Hadad « Le marché de l'immobilier y est déséquilibré par une offre inférieure à la demande, ce qui a pour effet de surenchérir les prix, d'obstruer l'accès au logement social et de creuser les inégalités d'accès aux dépens des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers. Par notre engagement dans la cité, nous voulons aussi mettre fin aux marchands de sommeil ».

La CPME Île-de-France compte 774 000 TPE-PME, soit plus de 99 % des entreprises implantées sur le territoire et plus d'un emploi sur deux. De son côté, L'Unis (Union des syndicats de l'immobilier) représente l'ensemble des professionnels de l'immobilier (indépendants, réseaux et groupes) des métiers de la gestion (syndics de copropriété, gérants), de la transaction et de l'investissement (agents immobiliers, promoteurs-rénovateurs), ainsi que de l'expertise. Interlocuteur reconnu par les Pouvoirs publics, l'Unis siège notamment au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI).